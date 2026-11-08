SCIOPERI Di nuovo trasporti a rischio per due giorni di fila

Anche il capoluogo campano sarà interessato dalle agitazioni

Novembre si preannuncia particolarmente impegnativo per pendolari, viaggiatori e utenti dei servizi pubblici. Il calendario delle mobilitazioni sindacali prevede infatti numerose astensioni dal lavoro, alcune circoscritte a singole città, altre estese a livello nazionale. Le conseguenze potrebbero tradursi in corse soppresse, ritardi e modifiche agli orari di autobus, metropolitane, treni e aerei.A concentrare le maggiori preoccupazioni sono soprattutto il 20 e il 21 novembre, quando diverse iniziative sindacali si sovrapporranno. In quelle date è previsto anche lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, che coinvolgerà i comparti pubblici e privati, trasporti compresi.Trasporto pubblico locale: le città interessateLe prime ripercussioni sulla mobilità sono attese già nella settimana a partire dal 9 novembre. Il calendario parte da Genova, dove lunedì è in programma uno sciopero indetto da Cub Trasporti. L'astensione interesserà il servizio dalle 11.30 alle 15.30.Il 10 novembre la protesta si sposterà a Cosenza: in questo caso Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero dalle 9.59 alle 13.59.Una giornata particolarmente delicata sarà quella del 13 novembre. A Milano, Monza e Brianza lo sciopero del gruppo Atm potrebbe incidere sul funzionamento dei mezzi pubblici. Nello stesso giorno sono previsti disagi anche a Venezia, dove le iniziative promosse da Sgb e Fast Mobilità interesseranno il servizio per l'intera giornata.Il 14 novembre toccherà a Bari, con uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. La mobilitazione, proclamata da Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl, dovrà comunque rispettare le consuete fasce di garanzia previste dalla normativa.Napoli, stop dei lavoratori Anm il 16 novembreAnche il capoluogo campano sarà interessato dalle agitazioni. Il 16 novembre i dipendenti di Anm incroceranno le braccia dalle 11 alle 15. Lo sciopero è stato proclamato da Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl, Faisa Confail, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.La protesta potrebbe avere conseguenze sulla regolarità dei collegamenti cittadini, con possibili variazioni per gli utenti che utilizzano quotidianamente autobus e altri servizi gestiti dall'azienda.Treni, il nodo degli scioperi del 20 e 21 novembreIl passaggio più delicato del mese riguarderà la mobilità ferroviaria e, più in generale, il settore dei trasporti su scala nazionale.Per il 20 novembre è stato proclamato lo sciopero generale della Cgil, che si estenderà per l'intera giornata e coinvolgerà lavoratori dei settori pubblici e privati. Alla mobilitazione si aggiungerà quella nazionale indetta da Sgb e Cub Trasporti, che interesserà il trasporto merci su rotaia, il trasporto pubblico locale e il comparto ferroviario.Quest'ultima astensione prenderà il via alle 21 del 20 novembre e terminerà alle 20 del giorno successivo. Nel settore ferroviario saranno coinvolte diverse realtà: il gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl.Il 21 novembre è inoltre prevista un'ulteriore protesta a Verona, dove i lavoratori aderenti a Orsa Ferrovie si fermeranno dalle 9.01 alle 17.Diverso il quadro per Italo: lo sciopero nazionale inizialmente calendarizzato per il 9 novembre è stato revocato.Le garanzie previste per chi viaggia in trenoIn occasione delle agitazioni, Trenitalia ha previsto l'applicazione dei servizi minimi garantiti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sciopero.Per i treni che si troveranno già in viaggio al momento dell'inizio dell'astensione è prevista una regola specifica: il convoglio potrà proseguire fino alla destinazione finale se questa risulta raggiungibile entro un'ora dall'avvio della protesta. Se non sarà possibile rispettare tale condizione, il servizio potrà interrompersi in una stazione precedente.Per chi deve spostarsi, resta quindi importante verificare preventivamente la circolazione e le eventuali modifiche ai collegamenti programmati.Aerei, possibili disagi il 22 novembreLe mobilitazioni non si limiteranno alla rete ferroviaria e al trasporto pubblico urbano. Il 22 novembre sono infatti possibili ripercussioni anche sul traffico aereo.Negli aeroporti di Firenze e Pisa è previsto uno sciopero dei lavoratori di Consulta, GH Toscana e Toscana Aeroporti, con un'astensione programmata dalle 00 alle 23.59.Nella stessa giornata sarà interessato anche il personale Enav di Varese, per il quale è stata annunciata una protesta dalle 00.01 alle 24.Le altre categorie coinvolte: call center, sanità e scuolaIl calendario di novembre comprende anche scioperi che riguardano settori diversi dalla mobilità, ma che potrebbero incidere sulla vita quotidiana di cittadini e lavoratori.L'11 novembre sarà la volta degli addetti ai call center, con presidi e iniziative organizzati in diverse città italiane. A Roma è previsto un appuntamento davanti alla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al centro della mobilitazione ci sono le richieste di interventi a sostegno del comparto, la salvaguardia dei posti di lavoro e dei redditi e l'individuazione di strumenti capaci di accompagnare i cambiamenti legati alla trasformazione digitale.Il 16 novembre lo sciopero nazionale interesserà invece la sanità privata, le cooperative, le imprese sociali, le Regioni e le autonomie locali. Le astensioni potrebbero determinare modifiche o interruzioni nell'erogazione di prestazioni assistenziali, sanitarie e amministrative, fermo restando il rispetto dei servizi e delle garanzie previsti dalla legge.Infine, il 20 novembre saranno coinvolti anche il mondo della scuola e quello universitario, con diverse proclamazioni di sciopero previste per l'intera giornata. Per il settore sanitario, la protesta seguirà invece una scansione legata ai turni di lavoro, dall'inizio del primo fino alla conclusione dell'ultimo.Un mese, dunque, caratterizzato da numerose mobilitazioni distribuite tra città e comparti differenti. Per chi deve viaggiare o usufruire di servizi pubblici, le date da tenere particolarmente presenti sono quelle indicate nel calendario, con la necessità di controllare gli aggiornamenti dei singoli operatori in prossimità degli scioperi.