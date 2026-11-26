MALVIVENTI Derubati nel parcheggio della Lidl con la tecnica della ruota bucata

Quando la coppia è scesa per verificare il problema, i malviventi avrebbero approfittato della distrazione per impossessarsi di soldi ed effetti personali

Un avvertimento sulla presunta foratura di uno pneumatico, la discesa dall'auto per controllare e, nel frattempo, il furto di denaro e oggetti personali. È il meccanismo che sarebbe stato utilizzato da alcuni malviventi nel parcheggio del supermercato Lidl di Mugnano, in via Pietro Nenni, lungo la Circumvallazione Esterna.A ricostruire l'episodio è una donna che ha affidato la propria testimonianza al gruppo Facebook «Melito Futura». Secondo il suo racconto, nel pomeriggio di giovedì 26 novembre una coppia sarebbe stata presa di mira mentre si trovava nell'area di sosta del supermercato.L'avviso sulla gomma e il furtoLa dinamica descritta nella segnalazione sarebbe quella della cosiddetta tecnica della ruota bucata. Alcune persone avrebbero avvicinato i due automobilisti facendo notare loro che uno pneumatico era a terra. Quando la coppia è scesa per verificare il problema, i malviventi avrebbero approfittato della distrazione per impossessarsi di soldi ed effetti personali lasciati nell'abitacolo.La donna che ha pubblicato il messaggio riferisce di essere stata all'interno del punto vendita durante quei momenti. «Io ero nella Lidl e all'uscita c'erano i Carabinieri chiamati dalla coppia», ha scritto nel gruppo social, confermando la presenza dei militari intervenuti dopo la richiesta di aiuto delle vittime.Anche la testimone trova una ruota forataLa vicenda, secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbe avuto un ulteriore risvolto al momento del suo rientro a casa. Dopo aver lasciato il supermercato, si sarebbe accorta che anche la propria automobile aveva uno pneumatico forato.Da qui il sospetto che non si fosse trattato di un episodio isolato e che nel parcheggio potessero esserci altre vetture danneggiate con lo stesso sistema. «Probabilmente i balordi hanno bucato diverse ruote nel parcheggio aspettando le prime vittime utili», è l'ipotesi formulata dalla testimone. Non è tuttavia possibile stabilire, sulla base della sola segnalazione, se siano state effettivamente colpite altre automobili.L'appello agli automobilistiIl racconto ha suscitato preoccupazione tra gli utenti del gruppo, riportando l'attenzione sui rischi legati ai furti nei parcheggi dei centri commerciali e lungo la Circumvallazione Esterna, arteria molto frequentata nell'area nord di Napoli.La raccomandazione della donna è rivolta soprattutto a chi viene avvicinato da sconosciuti che segnalano presunti problemi al veicolo: «State attenti! Non vi fermate alle sollecitazioni dall'esterno, filate dritto!».La tecnica della ruota bucata sfrutta proprio la reazione istintiva dell'automobilista, che scende per controllare lo pneumatico senza prestare attenzione a ciò che accade all'interno della vettura. Un momento di distrazione che può essere sufficiente per sottrarre borse, portafogli e altri oggetti lasciati nell'abitacolo.La ricostruzione dell'accaduto resta al momento affidata alla testimonianza diffusa sui social.