IL RAID Decapitata la statua di Padre Pio

La statua si trova in un'aiuola che viene seguita quotidianamente da un anziano abitante della zona

Un atto di vandalismo ha colpito una piccola area verde in via Benedetto Croce, alla periferia di Foggia, dove una statua raffigurante Padre Pio è stata danneggiata e privata della testa. La parte mancante non è stata ancora ritrovata e non si esclude che sia stata portata via da chi ha compiuto il gesto.A scoprire quanto accaduto sono stati alcuni residenti, che si occupano abitualmente della cura dello spazio verde. La notizia ha suscitato rabbia e amarezza tra gli abitanti della zona, che hanno segnalato l'episodio anche attraverso i social network.A dare voce al malcontento della comunità è stato Renato Imbriani, docente e residente del quartiere. Il suo intervento ha descritto il sentimento di sconcerto provocato dal danneggiamento: «Ci sono gesti che lasciano senza parole. E poi ci sono episodi che rappresentano un vero e proprio schiaffo alla dignità di un'intera comunità».Imbriani ha definito l'accaduto «un gesto gravissimo», evidenziando come un simile comportamento rappresenti un'offesa alla sensibilità religiosa e al rispetto per i simboli di fede.La cura dell'aiuola e la reazione dei residentiLa statua si trova in un'aiuola che viene seguita quotidianamente da un anziano abitante della zona. È stato proprio lui, secondo quanto raccontato dal docente, ad accorgersi per primo delle condizioni in cui era stata ridotta la scultura.L'uomo si prende cura dello spazio verde e aveva provveduto anche a realizzare alcune delimitazioni in legno per mantenerlo ordinato. Dopo la scoperta del vandalismo, i residenti si sono attivati per limitare i danni: hanno rimesso in piedi la statua e risistemato l'aiuola. Resta però irrisolto il problema della testa, che al momento non è stata recuperata.L'appello alle istituzioni e a chi ha visto qualcosaDopo l'episodio, Imbriani ha chiesto alle istituzioni di intervenire per fare chiarezza sull'accaduto, individuare gli eventuali responsabili e restituire decoro all'area verde.Il docente ha affidato ai social anche un messaggio di denuncia contro il degrado degli spazi pubblici: «Non possiamo continuare ad assistere in silenzio al degrado dei nostri quartieri».Infine, un appello rivolto sia a chi potrebbe essere in possesso di informazioni utili sia a chi ha il compito di intervenire: «Chi ha visto qualcosa parli. Chi ha responsabilità intervenga. Chi ama questa città non si volti dall'altra parte».Nel quartiere resta così l'amarezza per un gesto che ha colpito non soltanto una statua, ma anche uno spazio curato con impegno dagli stessi abitanti.