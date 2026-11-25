IL CASO "Dateci il reggiseno", la terribile frase alle calciatrici 15enni

La denuncia ha riacceso il dibattito sul sessismo nello sport e sulle difficoltà che le ragazze possono incontrare quando scelgono di praticare una disciplina

Giocare a calcio, perdere una partita e ritrovarsi sui social una serie di insulti sessisti. È quanto sarebbe accaduto a un gruppo di ragazze di 15 anni, finite nel mirino di commenti volgari dopo aver affrontato la squadra “Gli Azzurri”.A denunciare pubblicamente l'episodio è stato un post sui social, che riporta alcune delle frasi rivolte alle giovani calciatrici dopo la sconfitta. Tra le espressioni citate compaiono «dateci i reggiseni», «dateci i perizomi» e altri insulti a sfondo sessuale, alcuni dei quali particolarmente pesanti e offensivi. Secondo l'autrice della segnalazione, le frasi riportate rappresenterebbero soltanto una piccola parte dei commenti pubblicati.La denuncia ha riacceso il dibattito sul sessismo nello sport e sulle difficoltà che le ragazze possono incontrare quando scelgono di praticare una disciplina ancora troppo spesso considerata, da alcuni, un'attività prevalentemente maschile.La denuncia: «Devono essere presi seri provvedimenti»Nel post, chi ha portato la vicenda all'attenzione pubblica esprime tutta la propria indignazione, soffermandosi anche sul ruolo educativo degli adulti: «Sono allibita: ma i genitori a questi ragazzi cosa insegnano?».La richiesta è quella di interventi nei confronti dei responsabili, sia a livello individuale sia nei confronti della società sportiva: «Devono essere presi seri provvedimenti sia per la squadra, sia per i ragazzi, sia per i genitori che sono peggio di loro».Parole che hanno trovato riscontro in numerose reazioni, soprattutto da parte di chi considera inaccettabile che ragazze così giovani debbano affrontare insulti di questo tipo per aver semplicemente partecipato a una competizione sportiva.