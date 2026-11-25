LA VIOLENZA Dà un passaggio ad una ragazzina per molestarla

Durante il tragitto,avrebbe cambiato strada, per poi fermare la vettura e bloccare le portiere

Avrebbe approfittato della disponibilità di accompagnarla in auto per condurla in un luogo diverso da quello previsto e molestarla sessualmente. È l’ipotesi accusatoria alla base della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Bacoli, in provincia di Napoli.Il provvedimento è stato eseguito oggi dai Carabinieri della Stazione di Monte di Procida, in seguito a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne che, al momento dei fatti, aveva 16 anni.Il racconto della ragazza e la denuncia ai CarabinieriSecondo la ricostruzione degli investigatori, il 46enne avrebbe inizialmente offerto alla giovane un passaggio in automobile. Durante il tragitto, però, avrebbe cambiato strada, per poi fermare la vettura e bloccare le portiere, impedendole di uscire e dando corso alle condotte contestate.Dopo l’episodio, la ragazza ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ai familiari. È stata quindi accompagnata in ospedale per ricevere assistenza e, successivamente, ha presentato denuncia ai Carabinieri insieme ai genitori.Proprio la testimonianza della sedicenne ha dato impulso all’inchiesta. I militari hanno avviato gli accertamenti, raccogliendo diversi elementi a sostegno delle dichiarazioni della giovane: tra questi, testimonianze, referti sanitari e l’analisi delle comunicazioni intercorse tra le persone coinvolte.Disposta la misura cautelare degli arresti domiciliariGli elementi acquisiti hanno delineato, secondo la valutazione dell’autorità giudiziaria, un quadro indiziario grave. Il Gip ha inoltre ravvisato un concreto pericolo di reiterazione del reato e ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.L’uomo resta sottoposto a indagine e la sua posizione dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.In una nota firmata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, la Procura di Napoli e l’Arma dei Carabinieri hanno rinnovato l’invito a chiunque subisca o assista a episodi di violenza o molestie a chiedere aiuto senza esitazione, rivolgendosi alle forze dell’ordine oppure contattando il numero unico di emergenza 112.