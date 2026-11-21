IL CEDIMENTO Crolla la strada, 200 famiglie senza acqua

Per garantire l'approvvigionamento idrico, sono state inviate sul posto le autobotti della Protezione civile

Una frana ha travolto questa mattina via Coste d'Agnano, a Pozzuoli, provocando il cedimento di una parte della carreggiata e isolando il Rione Solfatara. A crollare è stato un muro di contenimento che era già stato transennato dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso.Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il cedimento avrebbe coinvolto anche il terrapieno sovrastante, trascinando con sé una porzione della strada, sprofondata verso il cratere della Solfatara. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti.Le conseguenze per i residenti sono però pesanti: il Rione Solfatara, dove vivono circa 200 famiglie, è rimasto isolato e senza acqua. Per garantire l'approvvigionamento idrico, sono state inviate sul posto le autobotti della Protezione civile.L'allarme dei residenti: «Avevamo segnalato le infiltrazioni»A segnalare l'episodio è stata SolfataraNews, che da tempo richiamava l'attenzione sulle condizioni del muro di contenimento e sulla presenza di infiltrazioni d'acqua.«Abbiamo segnalato fin da subito che c'era una perdita dietro il muro di contenimento. Ma nessuno è intervenuto», raccontano da SolfataraNews, sottolineando che, fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nel crollo.La situazione resta tuttavia complicata per le famiglie della zona, costrette a fare i conti con l'interruzione della viabilità e del servizio idrico. Le autobotti sono state posizionate proprio nel Rione Solfatara per consentire ai residenti di rifornirsi d'acqua.Il muro era già transennato dopo il terremoto di luglioIl muro crollato era stato transennato dopo la forte scossa del 31 luglio, quando sulla strada era stato istituito anche un senso unico alternato. Via Coste d'Agnano rappresentava infatti il collegamento più breve per raggiungere il Rione Solfatara.L'alternativa comporta un percorso decisamente più lungo per uscire dal quartiere. Anche la seconda uscita a monte di via Coste d'Agnano, utilizzata spesso dai turisti per raggiungere i punti panoramici e ammirare il cratere, era stata già interdetta in passato.Il cedimento riporta così l'attenzione sulle condizioni della viabilità e sulla sicurezza del territorio nell'area dei Campi Flegrei, già interessata da fenomeni sismici e da criticità legate alla fragilità del suolo e delle infrastrutture.