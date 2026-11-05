IL GIALLO Corpo semicarbonizzato in un casolare

Al momento non è ancora stato possibile risalire all’identità della persona deceduta

Il ritrovamento è avvenuto in tarda mattinata in via Annecchino. La vittima non è stata ancora identificata e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, neppure quella di un decesso accidentale.Un corpo semicarbonizzato è stato scoperto all’interno di un casolare abbandonato a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata in via Annecchino e ha fatto scattare gli accertamenti della Polizia per ricostruire quanto accaduto.Al momento non è ancora stato possibile risalire all’identità della persona deceduta. Restano inoltre da chiarire le circostanze della morte e l’origine delle condizioni in cui è stato trovato il cadavere.Nessuna pista esclusaGli investigatori stanno lavorando per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. Al momento non viene esclusa alcuna possibilità, compresa quella che si sia trattato di una morte accidentale.Non ci sono, allo stato, elementi sufficienti per stabilire se il corpo sia stato coinvolto in un incendio o se vi siano altre circostanze all’origine del ritrovamento.Disposto il sequestro della salmaL’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta agli accertamenti necessari per contribuire all’identificazione e chiarire le cause del decesso.Le indagini proseguono per definire l’identità della vittima e fare luce su quanto avvenuto nel casolare di via Annecchino.