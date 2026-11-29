SCUOLA Concorso docenti, 37mila assunzioni

L’obiettivo è intervenire sulle cattedre che resteranno scoperte, considerando anche i pensionamenti e i movimenti del personale previsti nei prossimi anni

Si prepara una nuova stagione di assunzioni nella scuola pubblica. Per l’anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell’Istruzione prevede l’ingresso in ruolo di almeno 37mila docenti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie già disponibili, l’utilizzo degli esiti dei precedenti concorsi e una nuova procedura selettiva. Per quest’ultima è stata autorizzata la copertura di 13.868 posti.L’obiettivo è intervenire sulle cattedre che resteranno scoperte, considerando anche i pensionamenti e i movimenti del personale previsti nei prossimi anni. Il reclutamento si rivolge sia agli aspiranti insegnanti che intendono entrare nella scuola statale, sia a chi ha già maturato esperienza attraverso incarichi di supplenza e punta a ottenere un contratto stabile.Il ministro Giuseppe Valditara ha ricordato che sono già state effettuate 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico. La linea indicata dal Ministero è quella di proseguire con il ricambio e la stabilizzazione degli organici, contenendo il ricorso ai contratti a termine e favorendo la continuità dell’attività didattica.Come saranno distribuiti i 13.868 postiLa parte più ampia della nuova selezione riguarderà la scuola dell’infanzia e quella primaria, per le quali sono stati previsti complessivamente 7.668 posti. Alla scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi medie e superiori, saranno invece riservate 6.200 disponibilità.Le procedure comprenderanno sia le cattedre comuni sia i posti di sostegno. Non è stata ancora resa pubblica la distribuzione territoriale: per conoscere il numero di opportunità disponibili in Campania e nelle altre regioni bisognerà attendere i bandi ufficiali del Ministero.Saranno proprio i provvedimenti successivi a indicare la ripartizione dei posti per regione, ordine scolastico e singola classe di concorso. Solo dopo la pubblicazione sarà possibile verificare quali discipline avranno maggiori disponibilità nei diversi territori.Infanzia e primaria: quali titoli servonoPer candidarsi ai posti comuni nella scuola dell’infanzia e primaria sarà necessario possedere un titolo di studio abilitante. Il requisito principale è la laurea in Scienze della formazione primaria, che consente di insegnare in entrambi gli ordini scolastici.Sono ammessi anche alcuni diplomi magistrali, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. La possibilità riguarda il diploma di maturità magistrale e quello di liceo socio-psico-pedagogico ottenuti entro la scadenza indicata.Questi titoli mantengono infatti il loro valore abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Chi ne è in possesso può quindi concorrere per i posti comuni senza dover conseguire anche la laurea in Scienze della formazione primaria.Per accedere ai posti di sostegno, invece, è necessario un requisito ulteriore: al titolo valido per lo specifico ordine scolastico deve essere affiancata la specializzazione sul sostegno relativa al grado per il quale si presenta la domanda. Non è dunque sufficiente possedere soltanto il diploma magistrale o la laurea.Medie e superiori: accesso con abilitazione o esperienza di servizioPer la scuola secondaria di primo e secondo grado, la candidatura ordinaria richiede l’abilitazione nella specifica classe di concorso e il titolo di studio previsto per la disciplina scelta.È contemplata anche una modalità di partecipazione destinata a chi non ha ancora conseguito l’abilitazione. In questo caso occorre avere un titolo di studio valido per la classe di concorso e almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali nell’arco degli ultimi cinque anni.Il servizio può essere stato svolto anche in periodi non consecutivi. È però indispensabile che almeno una delle tre annualità sia stata maturata proprio nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.Questa possibilità amplia l’accesso alla procedura anche agli insegnanti precari che hanno accumulato esperienza attraverso le supplenze, ma non hanno ancora concluso il percorso abilitante.Titoli da conseguire entro il 31 dicembre 2026: cosa manca da chiarireUn aspetto ancora da definire riguarda i candidati che, al momento della pubblicazione del bando o della presentazione della domanda, saranno impegnati in un percorso di abilitazione o in un corso di specializzazione sul sostegno.Tra le ipotesi considerate c’è l’ammissione con riserva, con la possibilità di conseguire il titolo richiesto entro il 31 dicembre 2026. Si tratterebbe di una formula già adottata in precedenti procedure concorsuali, ma per questa selezione non è ancora possibile considerarla una regola confermata.Spetterà al bando ufficiale precisare se sarà consentito partecipare con riserva, quali percorsi formativi potranno essere riconosciuti e quale termine verrà fissato per completare la formazione necessaria.Le prove: 50 domande a risposta multipla e un colloquio oraleLa struttura del concorso dovrebbe riprendere quella delle precedenti selezioni, articolandosi in una prova scritta e in una prova orale. Per alcune classi di concorso potranno essere previste anche prove pratiche.La prima fase dovrebbe svolgersi al computer e prevedere 50 quesiti a risposta multipla da completare in 100 minuti. Ogni domanda avrà quattro possibili risposte, delle quali una sola corretta. Il punteggio massimo sarà di 100 punti e per superare la prova occorrerà raggiungere almeno quota 70.I quesiti saranno suddivisi in cinque aree:pedagogia;psicopedagogia;metodologie didattiche;lingua inglese;competenze digitali.La preparazione dovrà quindi comprendere sia le conoscenze teoriche relative ai processi educativi e di apprendimento, sia le capacità necessarie per organizzare le attività in classe e utilizzare gli strumenti tecnologici nella didattica.Chi supererà lo scritto potrà accedere alla fase orale, durante la quale saranno verificate le conoscenze disciplinari e le competenze nell’insegnamento.Lezione simulata e conoscenza dell’ingleseUno dei momenti centrali del colloquio sarà la lezione simulata. Il candidato dovrà preparare e presentare un’attività didattica, dimostrando di saper trasformare gli argomenti della propria disciplina in un percorso comprensibile ed efficace per gli studenti.La progettazione dovrà indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti da affrontare, le strategie metodologiche, gli strumenti da utilizzare e i criteri per verificare quanto appreso. Sarà possibile integrare tecnologie digitali e risorse informatiche, purché siano funzionali allo svolgimento della lezione.Durante la prova verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese. Il livello minimo indicato è il B2. Anche per l’orale il punteggio massimo previsto è di 100 punti, con una soglia di superamento fissata a 70.Per chi concorre ai posti di sostegno, il colloquio avrà inoltre una specifica attenzione alle competenze in materia di inclusione. Sarà necessario dimostrare di conoscere gli strumenti per accompagnare gli alunni con disabilità, personalizzare gli interventi educativi e favorire la partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche.Più punti al servizio svolto e ai titoli di specializzazioneLe modifiche annunciate dal Ministero riguardano anche la valutazione dei titoli. Tra gli interventi principali c’è il maggiore riconoscimento dell’esperienza professionale maturata dagli insegnanti, soprattutto da chi ha lavorato per anni con contratti a tempo determinato.Il punteggio attribuito a ogni annualità di servizio salirà da 2 a 3 punti, con un incremento del 50%. Di conseguenza, chi può documentare cinque anni di insegnamento potrà ottenere 15 punti, rispetto ai precedenti 10. Per dieci annualità il punteggio passerà invece da 20 a 30.Sono previste modifiche anche per la specializzazione sul sostegno, alla quale saranno riconosciuti 12,5 punti aggiuntivi.La valutazione delle abilitazioni all’insegnamento varierà invece in base al percorso attraverso il quale sono state conseguite. Per quelle ottenute tramite procedure concorsuali o percorsi selettivi è previsto un riconoscimento aggiuntivo di 12,5 punti. Per le abilitazioni conseguite attraverso altri percorsi formativi il punteggio indicato è di 5 punti.Il quadro definitivo, compresi i posti effettivamente disponibili nelle singole regioni e le modalità di partecipazione, sarà delineato dai bandi ministeriali. Per gli aspiranti docenti campani, così come per quelli delle altre regioni, sarà quindi fondamentale verificare le indicazioni ufficiali prima di presentare la domanda.