L'INCIDENTE Compattatore fuori controllo finisce contro un palo

Tra le prime ipotesi, secondo quanto emerso, ci sarebbe un guasto tecnico al mezzo

Incidente in via Terracina, a Fuorigrotta: l’autocompattatore ha perso il controllo, invadendo il marciapiede e abbattendo un palo della segnaletica prima di urtare un lampione. Nessun ferito. Tra le prime ipotesi un guasto tecnico al sistema di carico laterale.Incidente stradale questa mattina in via Terracina, a Fuorigrotta, dove un camion per la raccolta dei rifiuti di Asìa si è schiantato contro alcuni elementi della segnaletica stradale e un lampione, nei pressi dell’ospedale San Paolo.Secondo una prima ricostruzione, l’autocompattatore avrebbe improvvisamente perso il controllo mentre percorreva la strada, finendo sul marciapiede destro. Durante la manovra ha abbattuto un palo della segnaletica e ha urtato anche un lampione, a poca distanza dall’ingresso del Pronto Soccorso.Fortunatamente non si registrano feriti.L’ipotesi del guasto tecnicoSono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Tra le prime ipotesi, secondo quanto emerso, ci sarebbe un guasto tecnico al mezzo che avrebbe interessato il vano del carico laterale.L’avaria avrebbe provocato la sbandata dell’autocompattatore e la conseguente invasione del marciapiede. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare attraverso gli accertamenti tecnici.Sul posto sono intervenuti il personale di Asìa, gli agenti della Polizia Locale e gli operatori della Protezione Civile. È stata inoltre allertata Anm per gli interventi relativi alla segnaletica. L’area interessata dal sinistro è stata messa in sicurezza.I mezzi Asìa sotto pressione durante il ponte di OgnissantiL’incidente arriva al termine di un lungo ponte di Ognissanti particolarmente impegnativo per i mezzi della società di igiene urbana del Comune di Napoli, chiamati a garantire anche servizi straordinari di raccolta dei rifiuti.Nei giorni precedenti, inoltre, alcuni autocompattatori erano stati bersaglio di atti vandalici durante la notte di Halloween. In diversi quartieri, gruppi di ragazzini in scooter avrebbero lanciato uova contro i mezzi in servizio.In uno degli episodi un operatore ecologico era stato colpito alla testa e aveva dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Gli episodi erano stati denunciati dai lavoratori e dai sindacati, che avevano chiesto maggiori tutele per il personale impegnato nei turni notturni.