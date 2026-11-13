L'ESITO Chef Cannavacciuolo perde una delle stelle Michelin

Restano le tre stella a Villa Crespi

Una conferma prestigiosa e una perdita che lascia l’amaro in bocca. La nuova edizione della Guida Michelin porta ad Antonino Cannavacciuolo una notizia positiva e una delusione: Villa Crespi conserva il massimo riconoscimento delle tre stelle, mentre il bistrot di Torino perde una delle due stelle che aveva conquistato negli anni.La presentazione della Guida Michelin 2027 si è svolta giovedì 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza. L’edizione di quest’anno conferma complessivamente 382 ristoranti stellati in Italia, ma per lo chef campano il bilancio personale è segnato soprattutto dal risultato ottenuto dal locale torinese, fondato nel 2017 insieme alla moglie Cinzia Primatesta.Cannavacciuolo non nasconde la delusioneIntervistato da La Stampa, Cannavacciuolo ha riconosciuto che il risultato potrebbe essere legato anche a difficoltà interne al percorso del ristorante. «Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa», ha dichiarato, senza cercare giustificazioni per la decisione della guida.Tra gli elementi che, a suo giudizio, potrebbero aver inciso, lo chef ha indicato i diversi avvicendamenti alla guida della cucina. «Ci sono stati un po' di passaggi da chef e secondo me questo ha penalizzato un po' Torino», ha spiegato, facendo riferimento a una fase che potrebbe aver influito sulla continuità del progetto gastronomico.Il giudizio della Michelin rappresenta quindi un passaggio difficile per una realtà che aveva raggiunto un importante traguardo nel panorama della ristorazione italiana. Cannavacciuolo ha tuttavia mostrato di voler affrontare il momento senza rinunciare agli obiettivi, consapevole che i riconoscimenti richiedono un lavoro costante e risultati mantenuti nel tempo.«Torino è il figlio che va curato»Nelle parole dello chef emerge anche il legame particolare con il bistrot piemontese. «Stare su questo palco è ancora un qualcosa in più. Niente è scritto. Bisogna lavorare, stare sul pezzo e cercare di fare sempre meglio. Torino è il figlio che va curato», ha affermato.Una definizione che restituisce il valore attribuito al progetto, nato nove anni fa e cresciuto fino a conquistare due stelle Michelin. La perdita di una di esse non viene presentata come un punto d’arrivo, ma come una fase da cui ripartire.Lo stesso Cannavacciuolo ha infatti indicato chiaramente la direzione per il futuro: «È un punto di partenza e una nuova sfida per riportare Torino nel mondo stellato». L’obiettivo è dunque recuperare il riconoscimento attraverso un nuovo percorso di lavoro, intervenendo sugli aspetti che potrebbero non aver convinto gli ispettori.Villa Crespi conserva le tre stelleIl risultato del bistrot non modifica invece il prestigio di Villa Crespi, il ristorante dello chef a Orta San Giulio, sul lago d’Orta. La struttura mantiene le tre stelle Michelin, confermandosi tra le realtà di riferimento dell’alta cucina italiana.Per Cannavacciuolo si tratta di una conferma importante, che accompagna la delusione per quanto accaduto a Torino. Due esperienze diverse, dunque, con esiti differenti nella nuova edizione della guida: da una parte il riconoscimento massimo confermato a Villa Crespi, dall’altra la necessità di rilanciare il bistrot.Il dispiacere per Mauro UliassiNel commentare i risultati della nuova Guida Michelin, lo chef campano ha manifestato rammarico anche per la situazione di Mauro Uliassi, suo amico e protagonista della ristorazione italiana. Il ristorante di Senigallia, che in precedenza vantava tre stelle, è sceso a due.Un altro cambiamento che ha segnato l’edizione 2027 e che Cannavacciuolo ha accolto con dispiacere. Per lo chef, il riconoscimento della guida resta un traguardo importante, ma anche una responsabilità da rinnovare ogni giorno: la sfida, adesso, sarà trasformare la battuta d’arresto torinese in un’occasione per ripartire e provare a riconquistare la stella perduta.