NATURA C'è il ritorno dei lupi a Napoli

Una presenza significativa in un territorio fortemente urbanizzato

Il lupo è tornato nel cuore dell’area metropolitana di Napoli. Due esemplari sono stati ripresi dalle fototrappole all’interno della Riserva naturale del Cratere degli Astroni, nei Campi Flegrei. Una presenza significativa in un territorio fortemente urbanizzato, documentata dai filmati pubblicati sui canali social ufficiali dell’Oasi WWF.Le immagini, diventate rapidamente virali, sono state presentate ufficialmente il 22 novembre proprio all’interno della Riserva, durante l’incontro pubblico «Incontri con il lupo – Dalla conservazione alle nuove sfide per la coesistenza». L’appuntamento ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini per approfondire il ritorno del grande predatore nell’area flegrea e le prospettive di convivenza con le comunità locali.Il ritorno del predatore e le testimonianze storicheAd aprire i lavori sono stati i saluti di Raffaele Lauria, delegato WWF Campania. È poi intervenuto Marco Antonelli, referente Grandi Carnivori per WWF Italia, che ha illustrato lo stato di conservazione del lupo a livello nazionale.Il momento centrale dell’incontro è stato affidato a Fabrizio Canonico, direttore della Riserva degli Astroni, che ha ripercorso le testimonianze storiche della presenza della specie nel territorio flegreo prima di mostrare i filmati realizzati attraverso le fototrappole.La documentazione riporta così l’attenzione su un’area naturale incastonata in un contesto urbano, dove la tutela degli habitat può favorire il passaggio e la presenza della fauna selvatica.«Vogliamo capire se esiste un nucleo stabile»Per il direttore della Riserva, l’avvistamento rappresenta anche un riconoscimento del valore delle attività di conservazione portate avanti nell’area.«La presenza del lupo testimonia il valore della tutela della Riserva, che ha consentito di preservare habitat naturali anche in un territorio fortemente urbanizzato», ha sottolineato Canonico.La prossima fase sarà dedicata a comprendere meglio le caratteristiche di questa presenza. «Ora vogliamo comprendere se esista un nucleo stabile e individuare i corridoi ecologici utilizzati dagli animali, per ridurre i rischi di disturbo», ha aggiunto.Un lavoro che richiederà anche la partecipazione dei residenti. Il direttore ha infatti invitato la popolazione a collaborare attraverso segnalazioni, fotografie e filmati, sempre mantenendo il rispetto delle esigenze della fauna selvatica.Il ruolo dei centri di recupero e della ricercaNel corso dell’incontro è stato approfondito anche il tema della tutela e del soccorso degli animali selvatici. Alessandro Fioretti, Luigi De Luca Bossa e Adriano Minichino, del CRAS Federico II – ASL Napoli 1 Centro, hanno illustrato il ruolo strategico dei centri di recupero nella gestione degli interventi a favore della fauna.Le conclusioni sono state affidate a Enzo Caputo, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche «Togo Rosati» (IZSUM).L’iniziativa ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra aree protette, istituzioni e organismi di ricerca per monitorare la biodiversità e affrontare le nuove esigenze legate alla presenza dei grandi carnivori.Convivenza tra lupi e attività umane: le indicazioni per i cittadiniIl ritorno del lupo in un territorio densamente abitato pone anche la necessità di informare correttamente la popolazione. Durante l’appuntamento agli Astroni, amministratori e cittadini hanno ricevuto le prime indicazioni pratiche per gestire questa presenza e favorire una convivenza equilibrata e sicura tra gli animali e le attività umane.L’obiettivo è tutelare la specie senza trascurare la sicurezza e le esigenze delle comunità locali. Per farlo saranno importanti il monitoraggio degli esemplari, lo studio dei loro spostamenti e la collaborazione dei residenti, chiamati a segnalare eventuali avvistamenti senza avvicinare o disturbare gli animali.I due lupi ripresi dalle fototrappole rappresentano dunque un elemento di grande interesse per la conoscenza della fauna dei Campi Flegrei. Resta ora da verificare se si tratti di presenze occasionali o dell’indizio di un nucleo stabile nella Riserva naturale degli Astroni.