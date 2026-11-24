LADRI D'AUTO Cavallo di ritorno, due arresti

telefonicamente un soggetto le ha chiesto 800 euro in cambio della restituzione del veicolo

Avevano chiesto 800 euro per restituire un’auto rubata la sera precedente ad Aversa. La richiesta è costata l’arresto a due uomini, di 21 e 38 anni, fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione.L’intervento è scattato nella tarda mattinata di ieri, 23 novembre, dopo che la vittima si era presentata negli uffici del commissariato Arenella per denunciare il furto della propria automobile.La richiesta di 800 euro durante la denunciaMentre stava raccontando agli agenti quanto accaduto la sera prima ad Aversa, la persona derubata è stata contattata telefonicamente da un soggetto che le ha chiesto 800 euro in cambio della restituzione del veicolo.Una richiesta riconducibile al cosiddetto «cavallo di ritorno», il sistema illecito attraverso il quale chi è in possesso di un mezzo rubato pretende denaro dal proprietario per riconsegnarlo.Gli agenti hanno quindi fornito indicazioni alla vittima, che è riuscita a concordare con l’interlocutore un luogo e un momento per effettuare lo scambio.Il blitz della Polizia a ScampiaA quel punto è entrata in azione una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta nel quartiere Scampia, a Napoli, nel luogo stabilito per la consegna del denaro.I poliziotti hanno individuato e bloccato i due uomini prima che lo scambio potesse avvenire. Si tratta di un 21enne e di un 38enne, entrambi arrestati per tentata estorsione.L’intervento ha così impedito che la vittima consegnasse gli 800 euro richiesti per rientrare in possesso della propria automobile.