CONTROLLI Carte d'identotà senza chip, tre denunce nel Napoletano

Gli episodi, emersi nell’arco di poche ore, si sono verificati in tre diverse località

Tre carte d’identità elettroniche private del chip sono state sequestrate o individuate dai carabinieri nel corso di una serie di controlli nel Napoletano. Gli episodi, emersi nell’arco di poche ore, si sono verificati in tre diverse località: Qualiano, Giugliano in Campania e Marianella. In tutti i casi, la manomissione del documento ha portato alla denuncia delle persone coinvolte.A Qualiano il primo documento senza chipIl primo intervento è avvenuto a Qualiano, durante un controllo stradale. I militari hanno fermato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha esibito una carta d’identità elettronica dalla quale era stato rimosso il chip.Il documento è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato.A Giugliano una donna avrebbe fornito false generalitàUn secondo caso è stato scoperto a Giugliano in Campania, dove i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno controllato una donna di 52 anni. Durante le verifiche sarebbe emerso che aveva fornito false generalità.Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso di rilevare che la donna si trovava in violazione degli arresti domiciliari. Nella sua disponibilità è stata trovata anche una carta d’identità elettronica priva del chip. Per lei è scattata la denuncia.A Marianella la manomissione scoperta in casermaIl terzo episodio è stato registrato a Marianella. Un uomo di 54 anni si era presentato in caserma per formalizzare una denuncia, ma quando ha consegnato il documento ai carabinieri, un militare ha notato un’anomalia: un foro in prossimità del chip, che risultava rimosso.L’uomo ha quindi concluso la giornata con una doppia circostanza: alla denuncia che intendeva presentare si è aggiunta quella a suo carico per la carta d’identità manomessa.I tre interventi confermano l’attenzione dei carabinieri sui documenti elettronici alterati, nonostante i ripetuti avvisi sulle modalità di utilizzo e sulla necessità di conservarli integri.