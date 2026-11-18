SANITA' Carenze igieniche in ospedale: arrivano altre immagini

Al momento si tratta di una segnalazione che dovrà essere sottoposta alle necessarie verifiche da parte dei responsabili della struttura

Una segnalazione sulle condizioni igieniche e strutturali del reparto pediatrico dell'ospedale di Caserta ha portato alla richiesta di accertamenti da parte di due esponenti di Alleanza Verdi-Sinistra. A rivolgersi al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere regionale Carlo Ceparano, componente della Commissione Sanità, è stato il genitore di un neonato di tre mesi attualmente ricoverato nella struttura.Secondo il racconto della famiglia, accompagnato da alcune fotografie, nel contenitore di un pasto distribuito in corsia sarebbe stata individuata una piccola larva. La denuncia non si limita però all'episodio legato alla refezione: il genitore avrebbe lamentato anche una pulizia non adeguata degli ambienti e una serie di problemi relativi allo stato degli arredi e delle dotazioni del reparto.Il presunto ritrovamento nel pastoL'episodio più delicato riguarda proprio il cibo destinato ai pazienti. Stando a quanto riferito dal familiare, all'interno della vaschetta di un pasto sarebbe stato trovato un organismo simile a una piccola larva. Un fatto che, se confermato, richiederebbe verifiche sulla preparazione, sulla conservazione e sulla distribuzione degli alimenti destinati ai degenti.Al momento si tratta di una segnalazione che dovrà essere sottoposta alle necessarie verifiche da parte dei responsabili della struttura. Le fotografie consegnate dal genitore sono state messe a disposizione dei rappresentanti politici insieme alle altre immagini relative alle condizioni del reparto.Le criticità denunciate negli ambienti e negli arrediIl familiare avrebbe inoltre riferito che la stanza non sarebbe stata sottoposta a una pulizia approfondita da circa una settimana. Nelle immagini allegate alla segnalazione comparirebbero diversi elementi che, secondo la denuncia, evidenzierebbero problemi di manutenzione.Tra quelli indicati figurano poltrone destinate agli accompagnatori con macchie e segni di usura, le sbarre di una culla riparate con nastro adesivo e bocchette dell'impianto di aerazione fissate utilizzando dello scotch. Segnalati anche dispenser del sapone danneggiati e sanitari del bagno collocati su supporti di fortuna.Si tratta di condizioni descritte dal genitore e documentate attraverso fotografie, la cui effettiva consistenza dovrà essere accertata. La segnalazione riguarda un reparto nel quale vengono assistiti bambini molto piccoli e pazienti particolarmente vulnerabili, circostanza che rende necessario verificare con attenzione ogni possibile problema igienico o strutturale.Borrelli e Ceparano chiedono un intervento immediatoDopo aver ricevuto la documentazione, Francesco Emilio Borrelli e Carlo Ceparano hanno sollecitato l'intervento dei vertici dell'azienda ospedaliera. La richiesta è rivolta sia alla direzione generale sia a quella sanitaria, affinché vengano effettuati controlli sulle condizioni dei locali, degli arredi e sul servizio di ristorazione.I due esponenti di AVS hanno dichiarato: «Se quanto riferito e mostrato nelle immagini — a partire dal presunto ritrovamento di una larva nel cibo fino alle condizioni di scarsa manutenzione e pulizia denunciate — dovesse trovare pieno riscontro, ci troveremmo di fronte a una situazione inaccettabile, a maggior ragione perché riguarda un reparto dove sono assistiti neonati e pazienti fragili».Borrelli e Ceparano chiedono quindi che siano esaminate sia le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature sia le procedure di controllo della filiera alimentare. L'obiettivo è verificare quanto segnalato e individuare eventuali responsabilità o interventi necessari.La richiesta di garanzie per i piccoli pazienti e le famiglieNella loro presa di posizione, i rappresentanti di Alleanza Verdi-Sinistra richiamano anche la necessità di tutelare chi affronta un ricovero ospedaliero, soprattutto quando si tratta di neonati e bambini che dipendono completamente dall'assistenza degli adulti e del personale sanitario.«La dignità dei pazienti, dei bambini e delle famiglie che li assistono va tutelata sempre, intervenendo con tempestività laddove emergano disservizi o criticità», hanno concluso.Ora la questione passa alle verifiche richieste ai vertici dell'ospedale di Caserta: sarà necessario accertare se gli episodi denunciati corrispondano alle condizioni effettive del reparto e se siano necessari provvedimenti per garantire adeguati standard di igiene, manutenzione e sicurezza.