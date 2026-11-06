Carenze igieniche, chiusa azienda dolciaria

Ispezioni dei Carabinieri con Asl e Ispettorato del Lavoro: contestate irregolarità sulla sicurezza dei dipendenti

Ispezioni dei Carabinieri con Asl e Ispettorato del Lavoro: contestate irregolarità sulla sicurezza dei dipendenti e carenze igienico-strutturali. Le sanzioni economiche raggiungono complessivamente 2.923,84 euro.Ispezioni nelle aziende del settore dolciarioControlli sulla sicurezza dei lavoratori e sulle condizioni igieniche delle attività produttive a Grazzanise, nel Casertano. Le verifiche eseguite ieri dai Carabinieri hanno interessato due aziende dolciarie e si sono concluse con tre persone denunciate e la sospensione di una delle attività ispezionate.All'operazione hanno partecipato i militari della Stazione locale, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, all'Asl casertana e all'Uopc di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse violazioni della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a problemi di natura igienico-strutturale.Prima azienda: carenze igieniche e stop all'attivitàNel primo stabilimento controllato è stata denunciata la legale rappresentante, una donna di 40 anni residente nella provincia di Caserta.Le contestazioni riguardano l'assenza del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) e la mancata collaborazione nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Per queste violazioni è stata prevista un'ammenda di 1.500 euro.Durante l'ispezione sono state rilevate anche carenze igienico-strutturali. Le condizioni riscontrate hanno determinato la sospensione dell'attività, che potrà riprendere soltanto dopo il ripristino dei requisiti richiesti dalla normativa.Secondo stabilimento, denunciati due responsabiliIrregolarità anche nella seconda azienda dolciaria sottoposta a controllo. In questo caso, i Carabinieri hanno denunciato i due legali rappresentanti, rispettivamente di 58 e 41 anni, entrambi residenti nel Casertano.A loro vengono contestate l'omessa o incompleta predisposizione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la mancata individuazione delle procedure necessarie per mettere in pratica le misure di sicurezza previste per i lavoratori.Per le violazioni accertate è stata stabilita un'ammenda complessiva di 1.423,84 euro.Sanzioni per quasi 3mila euroIl bilancio complessivo delle verifiche nelle due aziende di Grazzanise è di tre persone denunciate, una sospensione dell'attività e ammende per un totale di 2.923,84 euro.Gli interventi rientrano nei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e dei requisiti igienico-sanitari nelle attività produttive.