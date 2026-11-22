L'ORRORE Carcassa di cane rinvenuta in spiaggia

Nell'area del ritrovamento erano presenti anche pezzi di legno, materiale plastico e altri residui depositati sulla spiaggia

La carcassa di un cane è stata trovata sulla spiaggia di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il corpo dell'animale, in avanzato stato di decomposizione e visibilmente rigonfio, è stato rinvenuto su un tratto di arenile dove si erano accumulati fango, rami e diversi materiali trasportati fino alla costa.Le condizioni della carcassa fanno ipotizzare che l'animale possa essere rimasto a lungo in acqua prima di essere trascinato dalle correnti fino alla riva. Non sono però disponibili elementi che consentano di stabilire quando sia morto o da dove provenga.Rifiuti e detriti intorno alla carcassaNell'area del ritrovamento erano presenti anche pezzi di legno, materiale plastico e altri residui depositati sulla spiaggia. Si tratta di detriti che potrebbero essere stati trasportati dalle recenti mareggiate o dai corsi d'acqua della zona.La presenza della carcassa in queste condizioni si aggiunge al problema dell'accumulo di materiali lungo alcuni tratti del litorale domizio, dove le condizioni della costa richiedono interventi di controllo e pulizia.Attesi gli interventi per la rimozionePer il recupero della carcassa e il successivo smaltimento è necessario l'intervento degli organi competenti, che dovranno operare nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie previste. Restano da chiarire le circostanze del ritrovamento e le possibili cause della morte dell'animale.