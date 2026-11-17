L'INTERVENTO Cane scivola per 50 metri in un dirupo: salvato

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco

Un lungo e delicato intervento di soccorso si è concluso con un lieto fine nelle campagne di Guglionesi, in provincia di Campobasso. Un cane di circa 50 chili, finito in fondo a una scarpata profonda una cinquantina di metri, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo circa quattro ore di operazioni.L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30. Il proprietario dell'animale ha assistito alla caduta e, preoccupato per le condizioni del cane e impossibilitato a raggiungerlo, ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorritori.Il cane raggiunto calandosi con le cordeSul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. La conformazione del terreno e la posizione in cui si trovava l'animale hanno reso particolarmente complicate le manovre: il cane era finito in un punto impervio, lontano da un accesso agevole.Per affrontare il recupero è stato necessario ricorrere alle tecniche Saf, specializzate negli interventi speleo-alpino-fluviali. Un vigile del fuoco si è calato lungo il pendio utilizzando un sistema di corde, fino a raggiungere l'animale.L'imbracatura e il ritorno al proprietarioUna volta arrivato accanto al cane, il soccorritore ha provveduto a metterlo in sicurezza e a sistemarlo in un'imbracatura, indispensabile per affrontare la risalita senza esporlo a ulteriori rischi.Le successive manovre hanno permesso di riportarlo gradualmente in superficie. Al termine dell'intervento, durato complessivamente circa quattro ore, l'animale è stato riconsegnato al proprietario, che aveva seguito con apprensione tutte le fasi del salvataggio.La complessità dell'operazione ha richiesto tempo, coordinamento e l'impiego di attrezzature specifiche, ma il recupero si è concluso positivamente.