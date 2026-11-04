L'INTERVENTO Cane in un burrone nel Vallo di Lauro

Le ricerche sono state supportate anche dal sistema di identificazione attraverso il microchip

Disavventura a lieto fine nell’area tra Lauro e Quindici, dove un cane da caccia è rimasto intrappolato in una zona particolarmente impervia durante un’uscita venatoria. Dopo circa un’ora e mezza di intervento, i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo al sicuro.Un pomeriggio di apprensione si è concluso con un lieto fine nell’area montuosa compresa tra i territori comunali di Lauro e Quindici, in provincia di Avellino. Nel primo pomeriggio di domenica 1° novembre 2026, un cane da caccia di nome Orso è rimasto disperso durante una battuta venatoria insieme al proprio padrone, finendo in un burrone dal quale non era più in grado di risalire autonomamente.L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando il proprietario, non riuscendo a ritrovare il proprio animale e temendo per la sua incolumità, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino. La zona interessata dalle ricerche è quella di Beato-Madonna della Neve, caratterizzata da un territorio difficile da raggiungere e da una conformazione particolarmente accidentata.Le ricerche e il ritrovamento grazie al microchipUna volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno avviato le operazioni per individuare il cane. Le ricerche sono state supportate anche dal sistema di identificazione attraverso il microchip, che ha consentito di localizzare Orso e di indirizzare gli interventi verso il punto in cui si trovava.La situazione si è rivelata più complicata del previsto: il cane era precipitato in un burrone e si trovava in condizioni di evidente affaticamento e disorientamento. La conformazione del terreno rendeva difficile raggiungerlo, mentre l'animale, ormai stanco, non riusciva a trovare da solo una via per tornare in una posizione sicura.Il recupero intorno alle 17: cane riconsegnato al proprietarioI Vigili del Fuoco hanno proseguito le operazioni con cautela, lavorando per raggiungere il punto in cui si trovava l'animale senza mettere a rischio la sicurezza dei soccorritori e dello stesso cane.Dopo circa un'ora e mezza dall'arrivo della squadra, intorno alle 17, il recupero è stato portato a termine. Orso è stato raggiunto e riportato in salvo. Nonostante la caduta, la permanenza nel burrone e la stanchezza accumulata, le sue condizioni di salute sono risultate buone.Una volta concluso l'intervento, il cane è stato riconsegnato al proprietario, che ha potuto così riabbracciare il proprio compagno di caccia dopo momenti di forte preoccupazione.Un intervento concluso con un lieto fineQuella che poteva trasformarsi in una brutta disavventura si è risolta senza conseguenze per l'animale. Il salvataggio di Orso rappresenta un ulteriore esempio dell'attività svolta dai Vigili del Fuoco anche negli interventi che riguardano animali in difficoltà, soprattutto quando si verificano in contesti naturali difficili da raggiungere.Determinazione, competenza e attenzione hanno permesso di concludere positivamente le operazioni, restituendo il cane al suo proprietario sano e salvo.