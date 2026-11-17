I PERICOLI Camion perde sacchi di cemento in autostrada

La presenza del cemento sull’asfalto ha reso necessario l’intervento della Polizia Stradale

Mattinata di difficoltà per gli automobilisti in transito sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un autoarticolato ha perso parte del carico di cemento nei pressi dello svincolo di Campagna, lungo la corsia in direzione sud.Il materiale si è riversato sulla carreggiata, occupandone una parte e creando ostacoli al normale scorrimento dei veicoli. La situazione ha provocato rallentamenti e code particolarmente estese, con le file che hanno raggiunto anche il territorio di Eboli.Intervento delle forze dell’ordineLa presenza del cemento sull’asfalto ha reso necessario l’intervento della Polizia Stradale, impegnata nei controlli e nella gestione delle criticità legate alla circolazione. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze gravi.Al lavoro anche i tecnici AnasSul tratto interessato sono arrivati anche gli operatori dell’Anas, incaricati delle attività necessarie a rimuovere il materiale disperso e a ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.Le operazioni sono fondamentali per consentire il ritorno alla normale circolazione in un tratto autostradale che, a causa dell’incidente, ha subito pesanti ripercussioni sul traffico verso sud.