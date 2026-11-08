BUONA NOTIZIA Cagnolino vaga in autostrada ad Angri: salvato dalla polizia

uno degli agenti ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata utilizzando i segnali luminosi

Poteva trasformarsi in un incidente dalle conseguenze gravi, ma la prontezza degli agenti della Polizia Stradale ha permesso di mettere in salvo un cagnolino che vagava impaurito lungo la carreggiata autostradale, nei pressi dello svincolo di Angri.L'animale, disorientato e senza una guida, si trovava in una zona particolarmente pericolosa: il passaggio dei veicoli rappresentava una minaccia diretta per la sua incolumità e, allo stesso tempo, la sua presenza sulla strada costituiva un rischio per gli automobilisti in transito.La pattuglia in servizio sul tratto interessato è intervenuta dopo aver individuato la situazione, segnalando immediatamente il pericolo e contribuendo a rallentare il traffico per consentire le operazioni di recupero.L'intervento dell'agente e il salvataggioUna volta raggiunto il punto in cui si trovava il cane, uno degli agenti ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata utilizzando i segnali luminosi e posizionando opportunamente l'auto di servizio.A quel punto il poliziotto si è avvicinato con cautela al piccolo animale, visibilmente spaventato. Con pazienza è riuscito a conquistarne la fiducia, evitando che potesse allontanarsi ulteriormente o finire nuovamente tra i veicoli.Il salvataggio si è concluso quando l'agente ha preso il cagnolino tra le braccia, rassicurandolo e portandolo all'interno della vettura di pattuglia, finalmente lontano dal pericolo della strada.La foto diventa virale: tanti messaggi di gratitudineA raccontare il gesto è arrivata anche una fotografia che ritrae l'agente sorridente mentre tiene tra le braccia il cane appena recuperato. L'immagine è stata rapidamente condivisa sui social da numerosi cittadini ed è stata rilanciata anche dalla pagina del deputato Francesco Emilio Borrelli.La vicenda ha raccolto moltissimi commenti positivi e attestazioni di riconoscenza nei confronti della Polizia di Stato. Gli utenti hanno apprezzato un intervento che ha saputo coniugare attenzione alla sicurezza stradale, professionalità e sensibilità verso un animale in difficoltà.Dopo il recupero, il cagnolino è stato affidato al personale veterinario. Sono previsti gli accertamenti necessari per verificarne le condizioni di salute e controllare l'eventuale presenza di un microchip, così da poter risalire al proprietario nel caso in cui l'animale abbia una famiglia che lo sta cercando.Un intervento tempestivo che ha evitato possibili conseguenze per il piccolo cane e per chi percorreva l'autostrada, trasformando una situazione di grande rischio in una storia a lieto fine.