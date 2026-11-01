L'INCIDENTE Cade in moto e muore sul colpo

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Napoli, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un motociclo. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 in via Tommaso De Amicis, nei pressi dell’intersezione con via Cavone delle Noci, nella zona dello Scudillo.Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo via De Amicis quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto al suolo riportando gravi ferite.Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.Le indagini della Polizia LocalePer effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuto il personale dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.Gli agenti stanno esaminando la scena del sinistro per chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta del 56enne e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.Le indagini proseguono anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e l’individuazione di eventuali testimoni che possano fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.Motociclo sequestrato, salma a disposizione dell’Autorità GiudiziariaIl motociclo coinvolto nell’incidente è stato sottoposto a sequestro.La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare gli ulteriori accertamenti da disporre, compresa l’eventuale esecuzione dell’esame autoptico.Restano dunque da chiarire le cause dell’incidente, mentre gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle prime ore della mattinata.