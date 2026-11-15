L'INCIDENTE Cade da una scala in una struttura sportiva, è in fin di vita

era impegnato a verificare il funzionamento di un dispositivo utilizzato per il riciclo dell’acqua

Un controllo a un macchinario si è trasformato in un grave incidente per un pensionato di 85 anni, rimasto ferito dopo una caduta avvenuta all’interno degli spogliatoi di una struttura sportiva a Volla. L’uomo, residente a Cercola, è precipitato da una scala mentre era impegnato a verificare il funzionamento di un dispositivo utilizzato per il riciclo dell’acqua.L’episodio risale al tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre. Le conseguenze della caduta si sono rivelate particolarmente serie e hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale.Il ricovero all’Ospedale del MareDopo l’incidente, l’85enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni vengono descritte come estremamente gravi: l’anziano è tuttora in pericolo di vita.Le verifiche dei carabinieriSull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Volla. I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione le circostanze della caduta, chiarire che cosa sia successo durante l’ispezione del motore e verificare se vi siano eventuali responsabilità.Resta quindi da stabilire la dinamica esatta dell’incidente e se, rispetto alle condizioni in cui veniva effettuato il controllo, siano emersi profili di responsabilità.