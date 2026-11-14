GLI SPARI Buttafuori ferito a colpi di pistola davanti ad un locale

la ferita, secondo quanto emerso, sarebbe stata causata da un colpo entrato e uscito dall’arto

La serata in un locale della movida di Cava de’ Tirreni si è trasformata in pochi istanti in un episodio di violenza armata. Una discussione nata all’interno di un ristorante-caffè è infatti degenerata in una sparatoria: un addetto alla sicurezza è rimasto ferito da un proiettile al braccio, mentre la persona che avrebbe impugnato l’arma si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.L’episodio si è verificato in via Principe Amedeo, dove erano in servizio due buttafuori. Secondo le prime informazioni raccolte, la situazione sarebbe precipitata quando i due operatori avrebbero notato che uno dei clienti del locale aveva con sé una pistola.Il confronto con il cliente e i primi colpiLa presenza dell’arma avrebbe spinto gli addetti alla sicurezza a intervenire, chiedendo all’uomo di lasciare il locale. Ne sarebbe nato un acceso confronto, culminato con l’esplosione di alcuni colpi di pistola.Stando alla ricostruzione iniziale, il primo sparo sarebbe stato indirizzato verso uno dei due buttafuori, che non sarebbe stato raggiunto. Subito dopo sarebbe partito un secondo colpo, questa volta contro l’altro operatore.Il proiettile ha colpito il vigilante a un braccio, attraversandolo: la ferita, secondo quanto emerso, sarebbe stata causata da un colpo entrato e uscito dall’arto. Una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando la distanza ravvicinata e il contesto affollato nel quale si è verificato l’episodio.Il ferito in ospedale, l’aggressore in fugaLa persona colpita è un uomo di 34 anni, di origini straniere e residente a Salerno. Dopo l’accaduto è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, dove ha ricevuto le cure necessarie per la lesione riportata.L’autore degli spari, invece, si sarebbe allontanato subito dopo aver esploso i colpi. Al momento non risultano elementi che consentano di ricostruire pubblicamente la sua identità o il percorso seguito per la fuga.Indagini per chiarire la dinamicaSull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia cittadine. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione le fasi della lite, verificare le circostanze in cui sarebbe stata mostrata la pistola e individuare il responsabile.Restano da chiarire anche i motivi alla base del confronto tra il cliente e il personale di sicurezza. L’attenzione degli inquirenti è concentrata sulla raccolta delle testimonianze e sugli eventuali elementi utili a identificare chi ha aperto il fuoco.