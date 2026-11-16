IL ROGO Brucia fabbrica, distrutta vasca per lavorare i metalli fusi

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l'incendio continuasse a propagarsi all'interno della fabbrica

Un incendio ha colpito una fabbrica in via Siracusa, a Casandrino, provocando danni rilevanti alle strutture e alle attrezzature utilizzate per le attività produttive. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.Il rogo ha interessato in particolare la vasca utilizzata per il processo di anodizzazione dei metalli, oltre agli impianti elettrici e idraulici dello stabilimento. Le conseguenze dell'incendio hanno quindi coinvolto componenti importanti per il funzionamento dell'azienda.L'intervento dei vigili del fuocoI pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l'incendio continuasse a propagarsi all'interno della fabbrica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto e accertare l'origine del rogo.L'ipotesi del guasto a un macchinarioSecondo una prima valutazione dei carabinieri, l'incendio potrebbe avere avuto origine accidentale. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un corto circuito verificatosi in uno dei macchinari presenti nello stabilimento.Le cause dovranno comunque essere definite attraverso gli accertamenti. Al momento, l'elemento principale è rappresentato dai danni riportati dalla vasca di anodizzazione e dalle reti elettriche e idrauliche della fabbrica.