L'INCENDIO Brucia auto, il fumo invade tutta la palazzina

La richiesta di intervento ha portato rapidamente sul posto una squadra dei vigili del fuoco, arrivata con un'autobotte

Un'automobile in fiamme nel cuore di Fuorigrotta, proprio mentre piazzale Tecchio era animato dalla movida del sabato sera. È successo nella serata di oggi, quando un veicolo è stato improvvisamente avvolto dal fuoco nel traffico cittadino. L'episodio ha provocato momenti di forte preoccupazione tra chi si trovava nella zona: alcuni residenti hanno raccontato di aver udito anche dei boati durante l'incendio.Il fumo all'uscita della galleriaStando alle prime ricostruzioni, i segnali del problema sarebbero comparsi poco dopo l'uscita dalla galleria. Dal vano motore dell'auto avrebbe iniziato a uscire del fumo, prima che le fiamme si propagassero rapidamente. In pochi istanti il rogo ha coinvolto tutto il mezzo, trasformandolo in una carcassa annerita.Una densa coltre di fumo si è sollevata dal punto dell'incendio, estendendosi su una parte della piazza e attirando l'attenzione di residenti e passanti.Pompieri sul posto, vettura completamente distruttaLa richiesta di intervento ha portato rapidamente sul posto una squadra dei vigili del fuoco, arrivata con un'autobotte. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme e riportare la situazione sotto controllo.Il bilancio materiale è pesante: l'automobile è stata completamente divorata dal fuoco e non è più utilizzabile. Al momento non vengono riferite informazioni certe su eventuali feriti.Da chiarire l'origine del rogoLe circostanze che hanno innescato l'incendio restano da verificare. Il fumo proveniente dal motore rappresenta uno degli elementi emersi nelle prime segnalazioni, ma non consente ancora di stabilire la causa del guasto o dell'innesco. Saranno gli accertamenti a chiarire che cosa sia accaduto al veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme.