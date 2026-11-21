L'AGGRESSIONE Branco accoltella un ragazzo, presi tre giovanissimi

L’aggressione sarebbe scattata per ragioni di poco conto

Tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari nell’ambito dell’indagine su una violenta aggressione ai danni di tre ragazzi minorenni, avvenuta nel centro storico di Napoli. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 luglio e si verificarono nei pressi dell’Università Orientale, in un’area frequentata durante le ore della movida.I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata del 21 novembre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, sulla base di due ordinanze emesse rispettivamente dal gip del Tribunale di Napoli e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni.L’aggressione e la coltellataSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, le tre vittime sarebbero state affrontate da un gruppo composto da giovani napoletani, probabilmente una decina o anche più persone. L’aggressione sarebbe scattata per ragioni di poco conto: tra le possibili cause iniziali vengono indicati uno sguardo o un contatto accidentale.Il gruppo avrebbe prima colpito i tre minorenni con calci, pugni e spintoni. In un secondo momento, uno dei ragazzi sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla gamba, riportando lesioni giudicate gravissime.Le indagini della Squadra MobileGli accertamenti condotti dalla Polizia hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare tre presunti partecipanti all’aggressione. Gli investigatori ritengono che i giovani abbiano agito insieme ad altri complici, che al momento non sono stati ancora identificati.Nei confronti dei tre indagati è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le contestazioni riguardano il loro presunto coinvolgimento nell’azione violenta avvenuta durante la notte nel centro storico.La ricostruzione della ProcuraIn una nota, il procuratore aggiunto Francesco Soviero ha descritto l’episodio come un’aggressione di gruppo, violenta e priva di motivazioni proporzionate, sottolineando che le vittime sarebbero state colpite inizialmente a mani nude e poi, nel caso di uno dei ragazzi, anche con un coltello.Restano in corso gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e identificare le altre persone che avrebbero preso parte all’aggressione. La posizione dei destinatari delle misure dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento.