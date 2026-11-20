L'AGGRESSIONE Bottigliate in testa a Scafati, un arresto e un ferito

La vittima ha riportato lesioni gravi al volto, alla testa e in altre parti del corpo

Un uomo gravemente ferito, lasciato sanguinante nei pressi della stazione ferroviaria di Scafati. Per l'aggressione, avvenuta nella notte di martedì scorso, è stato fermato un 39enne marocchino, identificato con le iniziali A.E.M., accusato in via provvisoria di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito dalla Procura di Nocera Inferiore, al termine delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo.Secondo la ricostruzione investigativa, i due connazionali avrebbero avuto un violento litigio all'interno di un casolare abbandonato. Durante la colluttazione, il 39enne avrebbe colpito ripetutamente l'altro uomo, utilizzando una bottiglia di vetro. La vittima ha riportato lesioni gravi al volto, alla testa e in altre parti del corpo.Il racconto dell'indagato e la versione degli investigatoriDurante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, il 39enne ha confermato di aver litigato con la vittima e di aver avuto uno scontro fisico con lui, ma ha negato di aver impiegato una bottiglia. Ha sostenuto di averlo colpito soltanto con le mani e ha fornito una ricostruzione dei fatti che, secondo gli inquirenti, non sarebbe compatibile con gli elementi raccolti e con la gravità delle ferite.L'uomo, senza fissa dimora, ha raccontato di conoscere la vittima da circa dodici anni e di frequentarla abitualmente. I due si sarebbero incontrati nei pressi di un supermercato, dove la persona ferita era solita aiutare i clienti a portare la spesa in cambio di qualche moneta.Dopo l'incontro avrebbero bevuto insieme, fino a quando sarebbe scoppiata una discussione. Il motivo del contrasto, secondo quanto riferito dal fermato, sarebbe stata l'accusa di aver rubato il telefono cellulare dell'amico.La lite proseguita fino alla zona della stazioneNella sua versione, il 39enne avrebbe lasciato il luogo dello scontro intorno alla mezzanotte, trascorrendo il giorno successivo con un'amica, fino al momento in cui i carabinieri lo hanno rintracciato. Ha inoltre sostenuto che, dopo la colluttazione, la vittima non presentasse ferite visibili al volto e non perdesse sangue.L'indagato ha riferito anche che, dopo il primo litigio, i due avrebbero acquistato della droga e l'avrebbero consumata nel casolare, dove sarebbero tornati per cercare il telefono. Il contrasto sarebbe poi proseguito nei pressi della stazione ferroviaria. Ha infine dichiarato che non ci sarebbero stati testimoni diretti dell'aggressione.Il ritrovamento e il fermoL'uomo ferito era stato individuato dalla polizia municipale nei pressi dello scalo ferroviario di Scafati e trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore per le cure. Da quel momento sono partiti gli accertamenti dei carabinieri, che hanno ricostruito i rapporti tra i due e le circostanze dell'aggressione.La versione fornita dal 39enne è stata ritenuta dagli investigatori non attendibile rispetto agli elementi acquisiti. La Procura ha quindi disposto il fermo con l'ipotesi di tentato omicidio aggravato.Nei prossimi giorni l'indagato comparirà davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per l'interrogatorio e l'udienza di convalida del provvedimento. L'accusa resta provvisoria e la responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie.