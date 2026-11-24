ORDIGNI Botti killer di Capodanno spediti via posta, scatta l'arresto

A insospettire gli investigatori sono state anche le modalità di confezionamento

Un uomo è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Avellino con l’accusa di detenzione e spedizione di ordigni esplosivi di produzione artigianale, destinati a essere recapitati in diverse località italiane attraverso il servizio di corriere. L’operazione ha portato al sequestro complessivo di 783 manufatti pirotecnici.L’intervento rientra nell’intensificazione dei controlli disposti in vista delle festività natalizie, con l’obiettivo di contrastare il commercio illegale di fuochi d’artificio e la circolazione di materiale esplosivo non autorizzato.I primi ordigni scoperti durante un controlloL’attività è stata condotta dai militari del Nucleo mobile del Gruppo di Avellino. Durante un controllo su un automezzo in uso a un centro logistico di spedizione della provincia, i finanzieri hanno individuato alcuni colli contenenti ordigni artigianali.A insospettire gli investigatori sono state anche le modalità di confezionamento: gli imballaggi non risultavano conformi alle disposizioni previste per la spedizione di materiale esplosivo. Inoltre, le indicazioni riportate sui pacchi sarebbero state false, poiché i mittenti risultavano essere nomi di fantasia.Le verifiche sono state quindi estese all’interno del centro di spedizione, dove sono stati individuati altri colli già pronti per essere distribuiti in tutta Italia. Anche questi pacchi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, presentavano le stesse modalità di preparazione e spedizione.Individuato il presunto mittente: trovate 54 «cipolle»Attraverso la ricostruzione della rete delle spedizioni sospette, i militari sono riusciti a risalire al reale mittente dei pacchi. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria automobile, nei pressi della sua abitazione.Le successive perquisizioni, effettuate sia nell’abitazione sia nel veicolo, hanno permesso di trovare altri ordigni. In particolare, dietro il sedile del passeggero dell’auto, nascosti all’interno di un sacco di plastica nero, erano custoditi 54 manufatti artigianali conosciuti come «cipolle».Considerata la pericolosità del materiale, sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale dei carabinieri di Salerno, che hanno effettuato gli accertamenti tecnici.Ordigni improvvisati e ad alta capacità offensivaGli specialisti hanno accertato la micidialità e l’elevata capacità offensiva dei manufatti, riconducendoli alla categoria degli ordigni esplosivi improvvisati.A rendere particolarmente pericolosi questi prodotti sarebbero l’instabilità dei miscugli utilizzati e la rudimentalità degli inneschi, caratteristiche che aumentano i rischi durante la manipolazione, il trasporto e la conservazione.La Guardia di Finanza ha richiamato l’attenzione anche sulle modalità di spedizione e movimentazione dei colli. Il trasporto di materiale esplosivo confezionato senza le necessarie precauzioni avrebbe infatti esposto a rischi non soltanto gli addetti alle consegne, ma anche gli utenti della strada e la collettività.Sequestrati 783 manufatti pirotecniciOltre agli ordigni rinvenuti nell’automobile, i finanzieri hanno sequestrato il veicolo utilizzato per il trasporto e tutto il materiale individuato nel centro di smistamento.Il quantitativo complessivo ammonta a 783 manufatti pirotecnici di diverse tipologie: cipolle giganti, petardi, Kobra, sfere da mortaio, batterie pirotecniche, razzi e cilindri in cartone e plastica di vario genere.L’uomo è stato arrestato in flagranza per le ipotesi di reato contestate. L’operazione ha consentito di interrompere, secondo la ricostruzione investigativa, un sistema di spedizione che avrebbe permesso di distribuire ordigni artigianali in diverse parti d’Italia attraverso la rete dei corrieri.