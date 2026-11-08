LO SCOPPIO Bomba davanti casa, salta in aria il portone

Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sulle ragioni del gesto

Un forte boato ha scosso piazza Cirillo a Casoria nella giornata di ieri, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti all’ingresso di uno stabile. L’ordigno è stato collocato nei pressi del portone al civico 10 e la deflagrazione ha provocato danni alla struttura, in particolare al portone d’ingresso realizzato in vetro.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria, allertati dopo l’esplosione. Quando i militari sono arrivati nella piazza, l’ordigno era già deflagrato e l’area presentava i segni della detonazione.Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sulle ragioni del gesto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’esplosione.Le indagini sono affidate ai carabinieri, che dovranno chiarire anche la natura dell’episodio e verificare eventuali elementi utili a risalire a chi ha collocato la bomba carta davanti al portone del palazzo.