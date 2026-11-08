SANITA' Bomba a orologiera Asl, 85mila richieste di pagamento

Il recupero delle somme legate alle prestazioni prenotate e non utilizzate rappresenta uno strumento previsto per contrastare gli sprechi

Una pioggia di richieste di pagamento sta raggiungendo in queste ore migliaia di cittadini campani. Al centro della vicenda ci sono oltre 85mila posizioni per prestazioni sanitarie prenotate e mai effettuate, senza che risulti una regolare disdetta. A queste si aggiungerebbero altre 22mila pratiche ancora in fase di lavorazione da parte dell'Asl Napoli 1 Centro.Una situazione che sta provocando polemiche e preoccupazione tra gli utenti, soprattutto per l'anzianità di alcune delle prenotazioni contestate. In diversi casi, infatti, le richieste di pagamento riguarderebbero visite specialistiche ed esami diagnostici risalenti a molti anni fa, con episodi che arriverebbero indietro nel tempo fino a quasi un decennio.La questione è arrivata all'attenzione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e di Carlo Ceparano, consigliere regionale della Campania e vicepresidente della Commissione Sanità. Sono stati proprio loro a raccogliere le segnalazioni dei cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con richieste economiche relative ad appuntamenti sanitari ai quali non si sarebbero presentati o che, secondo le contestazioni, non sarebbero stati formalmente annullati.Il recupero delle somme legate alle prestazioni prenotate e non utilizzate rappresenta uno strumento previsto per contrastare gli sprechi e migliorare la gestione delle liste d'attesa. Gli appuntamenti lasciati inutilizzati, senza una comunicazione di disdetta, impediscono infatti ad altri pazienti di usufruire di posti disponibili, contribuendo ad aggravare i tempi di accesso alle cure.Tuttavia, secondo Borrelli e Ceparano, l'applicazione di questo principio non può prescindere da controlli accurati e da procedure trasparenti. Il rischio, sottolineano, è che cittadini si trovino a dover affrontare richieste di pagamento senza avere a disposizione informazioni sufficienti per ricostruire prenotazioni effettuate molti anni prima o verificare eventuali errori amministrativi.I due esponenti politici chiedono quindi un intervento della Commissione regionale Sanità, con la convocazione dei vertici dell'Asl Napoli 1 Centro. L'obiettivo è ottenere spiegazioni dettagliate sulle modalità utilizzate per il recupero dei ticket, sui criteri con cui vengono individuate le posizioni irregolari e, soprattutto, sui tempi e sulle modalità con cui vengono notificate le richieste agli interessati.Un altro punto centrale riguarda la verifica delle singole pratiche. Per i due rappresentanti istituzionali è indispensabile che ogni addebito sia sostenuto da documentazione precisa e che agli utenti venga garantita la possibilità di controllare la correttezza della contestazione, presentando eventuali osservazioni o ricorsi in caso di inesattezze.La questione assume particolare rilievo proprio per le prenotazioni più datate. A distanza di diversi anni, infatti, non sempre è semplice per un cittadino conservare documenti, comunicazioni o ricevute che consentano di ricostruire quanto accaduto. Da qui la richiesta di procedure che assicurino piena tracciabilità e trasparenza, evitando che eventuali disfunzioni amministrative si trasformino in un onere ingiustificato per gli utenti.Borrelli e Ceparano ribadiscono che chi prenota una prestazione sanitaria e decide di non presentarsi senza provvedere alla disdetta deve rispondere delle proprie responsabilità. Allo stesso tempo, però, ritengono che lo stesso principio debba essere applicato anche alle aziende sanitarie, chiamate a garantire un'organizzazione efficiente e comunicazioni corrette.Il nodo, dunque, non riguarda soltanto il recupero delle somme, ma anche il modo in cui questo viene effettuato. L'obiettivo di ridurre le liste d'attesa non deve trasformarsi in una nuova fonte di difficoltà per chi si rivolge al servizio sanitario pubblico. Ora si attendono chiarimenti dall'Asl Napoli 1 Centro e un eventuale approfondimento in Commissione regionale Sanità, per fare luce sulle migliaia di richieste già inviate e sulle ulteriori posizioni ancora da esaminare.