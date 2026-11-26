LA SCOSSA Boato e terremoto a Napoli e provincia

Al momento non risultano danni a persone o cose

Una nuova scossa di terremoto ha svegliato nel cuore della notte i residenti dell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato alle prime ore di giovedì 26 novembre, è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e in diverse zone di Napoli, dove numerosi cittadini hanno raccontato di aver sentito prima un boato e poi la vibrazione.L’evento è stato rilevato dall’INGV-Osservatorio Vesuviano alle 4.16.36, ora italiana. La magnitudo durata (Md) è stata stimata in 2.3.Epicentro nel golfo di PozzuoliA comunicare la notizia è stato anche il Comune di Pozzuoli, che ha diffuso le informazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano. Secondo i dati forniti dall’istituto, il terremoto è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli e potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro.Subito dopo la scossa si sono moltiplicate le segnalazioni sui social network. Diversi residenti hanno riferito di essersi svegliati proprio a causa del forte rumore che ha preceduto o accompagnato il movimento sismico.Nessun danno segnalatoAl momento non risultano danni a persone o cose. La scossa si inserisce nell’attività sismica dell’area flegrea, costantemente monitorata dall’Osservatorio Vesuviano.I sistemi di rilevamento dell’INGV confermano inoltre che l’evento delle 4.16 rientra tra quelli registrati nella zona dei Campi Flegrei nelle ultime ore.