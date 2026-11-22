L'INTERVENTO Bloccato furgone con 36 cuccioli diretto a Napoli

ammassati in spazi ristretti e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, senza avere a disposizione né acqua né cibo

Trentasei cuccioli di barboncino stipati in piccole gabbie e trasportati in condizioni precarie su un furgone proveniente dall’Ungheria. È quanto hanno scoperto le forze dell’ordine durante un controllo notturno lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Gli animali erano partiti da Budapest ed erano diretti a Napoli.I cuccioli viaggiavano nel vano di carico del mezzo, ammassati in spazi ristretti e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, senza avere a disposizione né acqua né cibo. Una situazione che ha fatto scattare gli approfondimenti sul trasporto e sulle condizioni in cui gli animali venivano trasferiti.A bordo del furgone si trovavano tre cittadini romeni, che sono stati denunciati con l’accusa di traffico illecito di animali. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la provenienza dei cuccioli e la destinazione finale della spedizione, oltre a individuare eventuali altri soggetti coinvolti.L’ipotesi al vaglio è che il trasporto possa essere collegato a un’organizzazione dedita all’acquisto di cuccioli nei Paesi dell’Est Europa, per poi rivenderli sul mercato italiano. Un’attività potenzialmente molto redditizia: un barboncino, infatti, può raggiungere sul mercato anche un valore di mille euro.Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Teramo, Stefano Giovagnoni. Gli accertamenti dovranno chiarire se il viaggio intercettato lungo l’A14 rappresenti un episodio isolato oppure un segmento di un circuito commerciale più ampio.Nel frattempo, i 36 cuccioli sono stati sottratti al trasporto e affidati a una struttura della provincia di Teramo, dove potranno ricevere le cure e l’assistenza necessarie. L’inchiesta prosegue per fare luce sull’intera vicenda e sulle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.