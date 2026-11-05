IL DIVIETO Biologico ma con fertilizzante: sequestro da 3 tonnellate

all’interno dei depositi dell’azienda agricola gli operatori hanno individuato prodotti che non possono essere utilizzati nelle coltivazioni biologiche

Fitofarmaci e fertilizzanti non ammessi nelle coltivazioni biologiche per un valore stimato di circa 100mila euro sono stati trovati durante un’ispezione. Al titolare contestate irregolarità e sanzioni amministrative per circa 6mila euro.Un controllo sulla filiera agricola ha portato alla scoperta di un consistente quantitativo di sostanze incompatibili con le regole della produzione biologica. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono state sequestrate oltre tre tonnellate di fitofarmaci e fertilizzanti il cui impiego non è consentito nelle coltivazioni certificate come biologiche. Il valore complessivo dei prodotti è stato stimato in circa 100mila euro.L’ispezione nei locali di stoccaggioL’intervento è stato condotto dai Carabinieri forestali del Nucleo di Pozzuoli, con la partecipazione degli ispettori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari per Campania e Molise e dei funzionari dell’Asl territorialmente competente.Durante le verifiche all’interno dei depositi dell’azienda agricola, gli operatori hanno individuato prodotti che non possono essere utilizzati nelle coltivazioni biologiche. Da qui il provvedimento di sequestro amministrativo dell’intero quantitativo rinvenuto.Contestato anche l’impiego irregolare delle sostanzeGli accertamenti non si sarebbero limitati alla presenza dei prodotti nei locali aziendali. Le verifiche avrebbero infatti evidenziato anche un utilizzo non conforme di fitofarmaci e di altre sostanze nel processo di produzione vegetale dichiarato biologico.Al titolare sono state contestate diverse violazioni di carattere amministrativo. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a circa 6mila euro.I controlli sulla filiera biologicaL’operazione si inserisce nell’attività di vigilanza finalizzata a tutelare i consumatori e a verificare che gli alimenti venduti come biologici rispettino effettivamente i requisiti previsti dalla normativa europea.La presenza e l’impiego di sostanze non autorizzate rappresentano infatti un elemento di contrasto con le regole che disciplinano questo tipo di produzione, fondate su specifici limiti nell’utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.