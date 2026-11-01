LA TRAGEDIA Bimbo di un anno e mezzo muore soffocato dalla mela

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica di quanto avvenuto nell'abitazione

Aveva appena un anno e mezzo Davide D'Orazi, il bambino morto dopo aver ingerito un boccone di mela che gli è rimasto incastrato in gola, impedendogli di respirare. La tragedia si è consumata a La Storta, quartiere nella zona nord di Roma, durante la cena di mercoledì 28 ottobre.Il piccolo si trovava in casa insieme ai genitori quando, mentre mangiava, un pezzo di mela gli ha ostruito le vie respiratorie. I familiari si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112.Davide è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Nonostante i tentativi di rianimazione e gli interventi dei sanitari, per il bambino non c'è stato nulla da fare.Le indagini sulla dinamica dell'incidenteSull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica di quanto avvenuto nell'abitazione. L'episodio viene ricondotto a un tragico incidente domestico: il boccone di mela avrebbe provocato il soffocamento del piccolo.La notizia ha suscitato profonda commozione anche a Vitorchiano, nel Viterbese, paese d'origine del padre di Davide, dove vivono i nonni e dove la famiglia è molto conosciuta.Il cordoglio di Vitorchiano e i funeraliIntorno ai genitori si è stretta l'intera comunità, colpita dalla perdita del bambino. Il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, ha espresso il cordoglio della cittadinanza, sottolineando il dolore profondo che la tragedia ha provocato in tutto il paese.I funerali di Davide saranno celebrati lunedì 2 novembre alle ore 15 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a Roma. Una comunità intera si prepara così a dare l'ultimo saluto al piccolo, scomparso a soli 18 mesi.