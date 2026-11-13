MENSA Bimba trova un bullone nella pasta e zucca a scuola

La bambina avrebbe notato la presenza dell’oggetto prima di portare il cibo alla bocca

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza dei pasti distribuiti nelle scuole è stato segnalato a San Giorgio a Cremano. Al centro della vicenda c’è la mensa del plesso Rodari, appartenente all’Istituto comprensivo “Massimo Troisi”, dove una bambina avrebbe individuato un piccolo oggetto metallico all’interno del piatto che le era stato servito.Secondo il racconto diffuso dal padre sui social, il corpo estraneo sarebbe stato un bullone di circa un centimetro di diametro, finito nella porzione di pasta e zucca destinata alla piccola. La bambina avrebbe notato la presenza dell’oggetto prima di portare il cibo alla bocca e lo avrebbe immediatamente consegnato all’insegnante. Una circostanza che, stando alla ricostruzione del genitore, avrebbe evitato il rischio di ingerirlo.La segnalazione del genitoreA rendere pubblico quanto accaduto è stato proprio il padre della bambina, che ha scelto di raccontare l’episodio per richiamare l’attenzione delle famiglie e delle istituzioni. Nel suo intervento ha precisato di non voler alimentare polemiche né attribuire responsabilità prima degli accertamenti, ma ha sottolineato la necessità di fare chiarezza su un fatto che riguarda direttamente la tutela dei bambini durante il servizio di refezione.La presenza di un elemento metallico in un pasto scolastico, se confermata, rappresenterebbe infatti una circostanza da approfondire con particolare attenzione. Il tempestivo intervento della bambina avrebbe impedito che il bullone venisse ingerito, ma resta da stabilire come l’oggetto possa essere finito nella pietanza e in quale fase della preparazione o della distribuzione.Invio di una Pec per chiedere gli accertamentiIl genitore ha riferito di aver già trasmesso una comunicazione formale tramite posta elettronica certificata, chiedendo alle autorità interessate di verificare l’accaduto e ricostruire l’intera filiera del servizio: dalla preparazione dei pasti fino alla loro consegna e somministrazione all’interno della scuola.La segnalazione sarebbe stata indirizzata alla dirigente scolastica, Antonietta Maiello, e al sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone. La comunicazione sarebbe stata inviata anche, per conoscenza, all’assessora alla Scuola Iolanda Cacciuottolo e al dirigente comunale Michele Maria Ippolito.Attesa per le verifiche sulla mensaAdesso l’attenzione è rivolta agli eventuali controlli che potranno essere disposti dall’amministrazione e dalla dirigenza scolastica. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato dal padre, è comprendere l’origine del corpo estraneo e verificare che tutte le procedure previste per garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti siano state rispettate.Il genitore ha inoltre invitato gli altri familiari degli alunni a mantenere alta l’attenzione e a dialogare con la scuola, ribadendo che la sicurezza alimentare dei bambini deve rimanere una priorità condivisa. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono note le conclusioni di eventuali accertamenti né sono state indicate responsabilità.