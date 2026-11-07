IL MESSAGGIO Bidone per coprire buca a rischio cadute

Un avvertimento rudimentale, ma necessario in una strada attraversata quotidianamente da un gran numero di persone

Dopo settimane senza interventi, residenti e commercianti di via San Biagio dei Librai hanno coperto una voragine all’altezza del civico 112 con una mano di calce bianca. Una soluzione provvisoria e non autorizzata, nata – spiegano – per evitare altre cadute tra i passanti e i turisti.Una buca nel cuore del centro storico, le segnalazioni rimaste senza risposta e, infine, l’intervento spontaneo di alcuni cittadini. È finita con una riparazione improvvisata la vicenda del dissesto stradale comparso in via San Biagio dei Librai, ai Decumani di Napoli, dove residenti e commercianti hanno deciso di non attendere oltre e di intervenire direttamente sulla pavimentazione.Al posto della voragine, all’altezza del numero 112, è comparsa una vistosa chiazza di calce bianca, stesa per coprire il cedimento tra i cubetti di porfido. Un rattoppo tutt’altro che definitivo, che spicca nel contesto storico della strada, a pochi passi da San Gregorio Armeno e nel cuore dell’area tutelata dall’Unesco.Prima il bidone e il cartello per avvisare i passantiLa buca era stata segnalata al Comune all’inizio di ottobre. In attesa di una risposta, qualcuno aveva sistemato proprio sopra il punto pericoloso un bidoncino dei rifiuti, accompagnato da un cartello fissato con il nastro adesivo: «Bidone messo per coprire una buca».Un avvertimento rudimentale, ma necessario in una strada attraversata quotidianamente da un gran numero di persone. La presenza del dissesto aveva infatti provocato inciampi e cadute, con il rischio particolarmente elevato per chi percorre quei vicoli affollati senza accorgersi dell’ostacolo.Dopo circa un mese, la decisione di intervenire in autonomia. Non è noto chi abbia materialmente eseguito il lavoro, ma la copertura provvisoria ha almeno l’obiettivo immediato di ridurre il pericolo per chi passa.La protesta del Comitato: «Cittadini non ascoltati»Sulla vicenda è intervenuta Patrizia Bussola, del Comitato di quartiere Diritti Essenziali, che collega il gesto alla frustrazione accumulata dagli abitanti dopo le richieste rimaste inevase.«Non sappiamo chi abbia provveduto alla riparazione – commenta – ma certamente una componente dell’agire sarà stata la delusione di non essere ascoltati, come cittadini, dall'amministrazione. Serve più Democrazia Partecipativa».Il Comitato parla apertamente di una riparazione abusiva, compiuta per esasperazione dopo le segnalazioni e una comunicazione inviata anche al presidente della II Municipalità. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, nelle ultime settimane diversi passanti sarebbero caduti proprio a causa della buca.Un rattoppo che non può diventare definitivoL’intervento dei cittadini ha carattere esclusivamente temporaneo. La calce bianca interrompe visivamente la continuità della pavimentazione e non rappresenta una sistemazione adeguata per una strada del centro antico, frequentata anche da migliaia di visitatori.Per ripristinare correttamente il fondo stradale, gli operai comunali dovrebbero intervenire secondo le procedure previste, rimuovendo il materiale utilizzato nel rattoppo e sistemando i cubetti. Per il momento, però, il rischio immediato di inciampare nel vuoto lasciato dalla buca sembra essere stato almeno ridotto.Resta il significato della protesta: in attesa di una risposta istituzionale, alcuni abitanti hanno scelto di provvedere da sé a un problema che, sostengono, era stato segnalato da settimane. E in una delle strade più frequentate e riconoscibili di Napoli, quella macchia bianca racconta anche il rapporto difficile tra manutenzione urbana e partecipazione dei cittadini.