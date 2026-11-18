LA SEGNALAZIONE Bagno chiuso a scuola: fuoriescono liquami e feci

circa 80 bambini e 20 insegnanti si troverebbero a convivere con gravi problemi nei servizi igienici

Una situazione che solleva interrogativi sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli ambienti scolastici è stata segnalata nel quartiere Cavalleggeri, a Napoli. Al centro della denuncia c'è il plesso Neghelli, appartenente alla scuola Collodi, dove, secondo quanto riferito, circa 80 bambini e 20 insegnanti si troverebbero a convivere con gravi problemi nei servizi igienici.La segnalazione è stata indirizzata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il quadro descritto dal segnalante riguarda la presenza di liquami e materiale fecale provenienti dai bagni e la disponibilità, al momento, di un solo servizio igienico per l'intera comunità scolastica.Bagni inutilizzabili e scarichi fognariStando alla denuncia, dai servizi igienici fuoriuscirebbero liquami e feci. La parte dell'edificio maggiormente interessata dal problema sarebbe stata chiusa, ma questa misura non avrebbe comportato la sospensione delle attività nell'intero plesso.Bambini e personale scolastico continuerebbero infatti a frequentare regolarmente la struttura, pur potendo contare, secondo quanto riferito, su un unico bagno funzionante. Una condizione che viene descritta come particolarmente critica, considerando il numero di alunni e lavoratori che ogni giorno utilizzano gli spazi della scuola.Le segnalazioni al Comune e la richiesta di verificheNella denuncia viene contestata anche la mancanza di risposte chiare da parte del Comune, nonostante le comunicazioni inviate per richiamare l'attenzione sulle condizioni dell'edificio.La richiesta rivolta a Borrelli è quella di sollecitare un intervento immediato e, soprattutto, di ottenere una verifica ufficiale sull'agibilità del plesso. Il punto centrale, secondo il segnalante, è stabilire se la scuola possa continuare a ospitare regolarmente alunni e personale in presenza delle criticità descritte.«In gioco la salute e la dignità dei bambini»La denuncia sottolinea che non si tratterebbe soltanto di un problema organizzativo o di una riduzione dei servizi disponibili. La presenza di scarichi fognari e la presunta insufficienza dei bagni sollevano infatti questioni che riguardano direttamente l'igiene, la tutela della salute e la dignità di chi frequenta e lavora nell'edificio.Per questo viene chiesto che gli enti competenti intervengano senza ulteriori ritardi, accertino le condizioni effettive della struttura e chiariscano se sussistano i requisiti necessari per garantirne la sicurezza e la piena fruibilità.