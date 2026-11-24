L'INCHIESTA Babygang armate tra Napoli e Casoria, 52 indagati: chat operative, armi e spedizioni punitive

Una parte degli indagati, nel frattempo, ha raggiunto la maggiore età

Una rete di gruppi giovanili, armi da fuoco, chat utilizzate per coordinare azioni violente e spedizioni punitive organizzate secondo dinamiche che richiamano quelle della criminalità organizzata. È il quadro che emerge dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari depositato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con il pubblico ministero Claudia De Luca, al termine dell'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile.L'inchiesta coinvolge complessivamente 52 persone, in gran parte minorenni all'epoca dei fatti contestati, risalenti al periodo compreso tra il 2022 e il 2023. Una parte degli indagati, nel frattempo, ha raggiunto la maggiore età. Le investigazioni avrebbero ricostruito l'attività di diversi gruppi operativi tra Napoli e Casoria, caratterizzati da rapporti interni, contrapposizioni e modalità di comunicazione utilizzate per organizzare azioni criminali.Quattro gruppi sotto la lente degli investigatoriSecondo la ricostruzione contenuta negli atti, gli indagati sarebbero riconducibili a quattro diverse realtà, articolate in tre nuclei principali e in ulteriori posizioni individuali.Il gruppo denominato «Rione Reggia» conterebbe 19 indagati, mentre quello identificato come «Rione Connolo» ne comprenderebbe cinque. Un terzo aggregato sarebbe costituito dalla coalizione tra «18_Santafedeliam» e «Borgo S. Antonio Abate», alla quale vengono ricondotte 20 persone. A queste si aggiungono altre otto posizioni che non risulterebbero direttamente inserite nei tre nuclei principali.Un'organizzazione che, secondo gli elementi investigativi, avrebbe fatto ricorso anche a chat e strumenti di comunicazione digitale per coordinare gli spostamenti, pianificare aggressioni e preparare azioni punitive contro gruppi rivali. Le conversazioni sarebbero state utilizzate come vere e proprie piattaforme operative, attraverso le quali i partecipanti avrebbero condiviso informazioni e indicazioni sulle iniziative da intraprendere.Armi anche negli zaini di scuolaTra gli aspetti più preoccupanti ricostruiti nell'indagine figura la presunta disponibilità di armi e strumenti offensivi. Nelle contestazioni compaiono pistole senza tappo rosso, fucili a pompa e manganelli telescopici, che sarebbero stati portati anche all'interno degli zaini scolastici.Gli atti descrivono inoltre episodi di particolare violenza. Tra questi, una rissa avvenuta nel gennaio 2023, durante la quale sarebbero stati utilizzati coltelli e un catenaccio.Ancora più grave il fatto contestato per il novembre dello stesso anno, quando in piazza Carlo III, a Napoli, sarebbe stato pianificato un tentato omicidio. Durante l'episodio sarebbe stato esploso un colpo di fucile calibro 12 in pieno giorno, in un contesto nel quale erano presenti anche minorenni e una bambina.Le circostanze descritte restituiscono la dimensione del rischio per la sicurezza pubblica legato a queste presunte attività, che avrebbero esposto al pericolo non soltanto i diretti protagonisti delle contrapposizioni, ma anche persone estranee ai conflitti.I legami familiari e il contesto criminaleUn altro elemento evidenziato dagli investigatori riguarda gli ambienti familiari di alcuni degli indagati. Nell'inchiesta emergerebbero parentele con esponenti della criminalità organizzata e la presenza di genitori con precedenti penali.In alcuni casi, secondo quanto riportato negli atti, padri pluripregiudicati avrebbero persino fornito indicazioni ai figli sulle modalità di utilizzo delle automobili durante le rapine. Un quadro che, se confermato nelle sedi giudiziarie, evidenzierebbe il ruolo di determinati contesti familiari nella trasmissione di comportamenti e modelli criminali ai più giovani.Borrelli: «Non si salvano con le carezze»Sull'inchiesta è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che da tempo denuncia la presenza di gruppi giovanili armati e organizzati in diversi quartieri dell'area napoletana.«Sono anni che denunciamo l'esistenza di queste paranze armate di giovanissimi e per anni siamo stati attaccati dai perbenisti dei salotti buoni, dai radical chic che parlano di "diritti negati" standosene comodamente seduti in qualche palestra o nel chiuso delle loro stanze, senza mai aver messo piede in strada né aver affrontato la realtà dei quartieri difficili», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli sostiene che chi intende realmente aiutare questi ragazzi non debba giustificarne automaticamente i comportamenti, ma riconoscere la gravità delle situazioni e intervenire per contrastarle. «Chi vuole davvero il bene di questi ragazzi non li assolve a prescindere: denuncia, grida al pericolo e, quando serve, li affronta anche a muso duro. Perché questi giovanissimi non si salvano con le carezze o con le giustificazioni sociologiche di chi vive lontano dalla trincea quotidiana», ha aggiunto.Il deputato ha quindi richiamato le precedenti segnalazioni relative all'impiego delle chat per organizzare aggressioni, alla presenza di armi, ai manganelli portati a scuola e agli agguati compiuti anche in luoghi pubblici e in presenza di bambini.«Oggi le carte della Procura su questi 52 indagati tra Napoli e Casoria confermano parola per parola quello che diciamo da anni, mentre altri preferivano voltarsi dall'altra parte», ha affermato.La richiesta di interventi e controlliNel suo intervento Borrelli invoca una risposta particolarmente incisiva da parte delle istituzioni, chiedendo «tolleranza zero» e «pene certe», anche nei confronti di coloro che, nel periodo successivo ai fatti contestati, sono diventati maggiorenni.Tra le proposte avanzate dal parlamentare figura anche un intervento sulle responsabilità familiari, con particolare attenzione ai genitori che, secondo la sua denuncia, favorirebbero l'ingresso dei figli nei circuiti della criminalità. Borrelli arriva a chiedere la revoca della responsabilità genitoriale nei confronti di chi li educa a delinquere.L'inchiesta della Procura per i Minorenni riporta così al centro dell'attenzione il fenomeno delle aggregazioni giovanili violente nell'area metropolitana di Napoli. Un quadro investigativo che dovrà ora essere valutato nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte, ma che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei quartieri, sull'uso delle armi tra giovanissimi e sulle strategie necessarie per prevenire il coinvolgimento dei minori nei circuiti criminali.