IL BLITZ Salone vende auto con telaio alterato

Al termine degli accertamenti, le tre vetture sono state sequestrate e il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato

Tre automobili pronte per essere vendute, ma con un dettaglio che ha insospettito gli agenti: i numeri identificativi impressi sui telai presentavano segni di alterazione. Un intervento che potrebbe aver impedito l’immissione sul mercato di veicoli la cui storia non era immediatamente ricostruibile. La scoperta è stata effettuata dalla Polizia di Stato in un autosalone dell’Agro aversano, nell’ambito di un’attività di contrasto al commercio di mezzi di provenienza illecita.Al termine degli accertamenti, le tre vetture sono state sequestrate e il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato in stato di libertà. Nei suoi confronti viene contestata l’ipotesi di riciclaggio.Il controllo nell’autosalone e le anomalie sui veicoliL’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia stradale durante una serie di verifiche mirate a individuare traffici irregolari di automobili e tentativi di commercializzazione di mezzi sospetti.Gli investigatori hanno passato in rassegna i veicoli presenti nell’esposizione, concentrandosi anche sulla corrispondenza tra gli elementi identificativi delle automobili e la documentazione disponibile. È proprio durante queste ispezioni che sono emersi i problemi relativi a tre mezzi destinati alla vendita.A un primo esame, i dati riportati sui documenti sembravano coincidere con quelli impressi sulle vetture. Un controllo più approfondito, tuttavia, ha permesso di individuare una difformità nella lavorazione dei numeri di telaio.La punzonatura non corrispondeva a quella originaleGli agenti hanno rilevato che gli identificativi erano stati impressi attraverso una tecnica di punzonatura diversa da quella normalmente adottata dalle rispettive case automobilistiche. Un’anomalia significativa, perché il numero di telaio rappresenta uno degli elementi fondamentali per riconoscere un veicolo e verificarne la storia.Secondo l’ipotesi investigativa, la sostituzione o la modifica di alcuni caratteri iniziali sarebbe stata finalizzata a rendere più difficile l'identificazione delle automobili. Un sistema che, se confermato, avrebbe potuto impedire di risalire ai precedenti proprietari e all'effettiva provenienza dei mezzi.Tre vetture sequestrate, titolare denunciatoPer gli investigatori, le alterazioni riscontrate potrebbero essere riconducibili al cosiddetto sistema del «pezzotto», una pratica utilizzata per camuffare l’identità di un’automobile e ostacolare i controlli sulla sua origine. In questo modo un veicolo di provenienza illecita potrebbe essere presentato come regolare e successivamente rimesso in vendita, con il rischio di coinvolgere anche acquirenti ignari delle irregolarità.Le tre automobili sono state sottoposte a sequestro penale per consentire ulteriori verifiche. Il titolare dell’autosalone è stato invece denunciato a piede libero per l’ipotesi di riciclaggio.La posizione dell’imprenditore dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria. La denuncia non equivale a una condanna e resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.