FURTI Auto smontata in strada dai ladri di ricambi

Il veicolo è stato ritrovato in condizioni estremamente gravi, ridotto praticamente a una carcassa

Ancora un episodio di degrado e microcriminalità a Napoli, questa volta nel cuore del quartiere Bagnoli. Una vettura è stata completamente cannibalizzata e successivamente abbandonata in strada, in via Diomede Carafa, all'altezza del civico 58.Il veicolo è stato ritrovato in condizioni estremamente gravi, ridotto praticamente a una carcassa dopo che ignoti hanno smontato e portato via numerose componenti. L'immagine dell'auto privata delle sue parti ha suscitato indignazione tra i residenti e i passanti, riaccendendo le preoccupazioni per il ripetersi di episodi simili nella zona.A segnalare quanto accaduto è stata una cittadina, che ha notato la vettura smontata nelle prime ore del mattino, fotografando la scena e condividendo lo scatto sui social network.«Stamattina passando ho notato questa macchina smontata e lasciata lì. Mai possibile che nessuno abbia mai visto nulla?», è lo sfogo affidato alla rete, che riassume la rabbia e la frustrazione di chi si trova quotidianamente a fare i conti con situazioni di degrado e comportamenti illegali.La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti affinché possano essere avviate le procedure necessarie per la rimozione del veicolo e la bonifica dell'area.Resta, tuttavia, la preoccupazione dei residenti per un fenomeno che continua a riproporsi, alimentando il senso di insicurezza nel quartiere e la richiesta di maggiori controlli sul territorio.