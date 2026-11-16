L'INCIDENTE Auto si scontra con bus diretto a Fisciano: ci sono feriti

per l'autista dell'autobus si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari

Momenti di paura ad Avellino, dove si è verificato un violento incidente stradale lungo via Acciani. A scontrarsi frontalmente sono stati un autobus di AIR Campania e una vettura Skoda. L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni alle carrozzerie di entrambi i mezzi.Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. I passeggeri che viaggiavano a bordo del pullman sono rimasti illesi, mentre per l'autista dell'autobus si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.Il mezzo del trasporto pubblico era partito da Avellino ed era diretto a Fisciano quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scontro con l'automobile.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, per prestare assistenza alle persone coinvolte, e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.Dopo l'impatto, i passeggeri del bus sono stati fatti scendere e successivamente trasferiti su un altro autobus di AIR Campania, così da poter proseguire regolarmente il viaggio verso la destinazione prevista.Pesanti i danni riportati dai due veicoli, in particolare alle rispettive carrozzerie. Restano ancora da chiarire le cause e le circostanze che hanno determinato il violento impatto. Gli accertamenti della Polizia Municipale saranno fondamentali per definire le eventuali responsabilità.