LA TRAGEDIA Auto si schianta e si ribalta: muore un 17enne

I quattro ragazzi viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo 147 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo

Una notte di sangue sulle strade del nord Barese, dove un gravissimo incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. Altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente serie. Il drammatico schianto si è verificato nella tarda serata di ieri nel territorio di Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani, lungo la strada provinciale 9.I quattro ragazzi viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo 147 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo. La vettura ha improvvisamente abbandonato la carreggiata, ribaltandosi al chilometro 4 della provinciale e terminando la propria corsa fuori strada. Un impatto particolarmente violento che ha trasformato il viaggio dei giovani in una tragedia.Per il diciassettenne non c'è stato nulla da fare. Le conseguenze dello schianto si sono rivelate fatali e il ragazzo è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la situazione è apparsa subito estremamente delicata. Per raggiungere il giovane e recuperare il suo corpo dall'abitacolo si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere della vettura.Imponente il dispositivo di soccorso attivato dopo l'allarme, con l'arrivo del personale sanitario del 118 e delle forze dell'ordine. Gli altri tre occupanti dell'automobile sono stati assistiti sul posto e successivamente trasferiti per le cure necessarie.A destare maggiore preoccupazione sono state soprattutto le condizioni del conducente, un ragazzo di 18 anni. Le sue condizioni sono apparse gravi fin dai primi momenti e i sanitari hanno disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Potenza, dove è stato ricoverato. Le altre due persone presenti nell'Alfa Romeo, entrambe ragazze, hanno riportato ferite giudicate lievi.Resta ancora da chiarire che cosa abbia provocato il ribaltamento. Gli investigatori dovranno ricostruire gli ultimi istanti prima dell'uscita di strada, verificando le condizioni del tratto interessato, la traiettoria seguita dall'automobile e ogni altro elemento utile a comprendere come il conducente abbia perso il controllo del mezzo.Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Locale, alla quale sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le verifiche dovranno stabilire anche le circostanze che hanno portato l'Alfa Romeo 147 a capovolgersi, provocando conseguenze così drammatiche per i quattro giovani a bordo.La notizia della morte del diciassettenne riporta ancora una volta l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza stradale e sulle conseguenze devastanti degli incidenti che coinvolgono ragazzi giovanissimi. Una serata che per un gruppo di amici si è trasformata in un dramma, con una vita spezzata e altri tre giovani costretti a fare i conti con le conseguenze di uno schianto la cui dinamica resta ancora tutta da chiarire.Mentre proseguono gli accertamenti, resta la tragedia di una famiglia che ha perso un figlio a soli 17 anni e l'apprensione per le condizioni del diciottenne ricoverato a Potenza.