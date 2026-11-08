SOLLIEVO Ritrovato il carabiniere scomparso

La notizia ha messo fine a una giornata di forte apprensione, durante la quale si erano moltiplicati gli appelli e le operazioni di ricerca

Si è conclusa con il ritrovamento di Vincenzo Santoro la vicenda che per ore ha tenuto con il fiato sospeso familiari, colleghi e cittadini. Il carabiniere di 45 anni, originario di Salerno e residente nel capoluogo, del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di venerdì, è stato individuato nella serata di ieri a Napoli, nei pressi di un’attività commerciale in piazza Garibaldi.La notizia ha messo fine a una giornata di forte apprensione, durante la quale si erano moltiplicati gli appelli e le operazioni di ricerca. Alla mobilitazione avevano partecipato le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Protezione civile e numerosi cittadini, impegnati a raccogliere informazioni utili per rintracciare il militare.Santoro presta servizio presso la stazione dei carabinieri di Pontecagnano Faiano. La sua irreperibilità risaliva alle 14 di venerdì, ma l’allarme era scattato alcune ore più tardi, quando non si era presentato regolarmente al lavoro.Le ricerche a Salerno, impegnati anche elicottero e droneFin dai primi accertamenti, alcuni elementi avevano alimentato la preoccupazione di chi lo conosceva. L’uomo aveva infatti lasciato nei pressi della propria abitazione sia l’automobile sia la motocicletta. Una circostanza che aveva fatto ipotizzare un possibile allontanamento senza l'utilizzo dei propri mezzi.Le attività di ricerca si erano concentrate inizialmente soprattutto nella zona orientale di Salerno, dove il quarantacinquenne vive. Già nella serata di venerdì diversi residenti avevano riferito di aver visto un elicottero dei carabinieri sorvolare a bassa quota l’area tra Mercatello e Torrione, utilizzando il faro per illuminare il territorio.Alle operazioni avevano preso parte anche i vigili del fuoco di Salerno, che avevano impiegato un drone per ampliare le verifiche e contribuire alle ricerche. Nel frattempo, sui social network continuavano a circolare appelli e segnalazioni, nella speranza di ottenere indicazioni decisive.Il messaggio sui social e la preoccupazione dei familiariA rendere ancora più delicata la situazione era stato l’ultimo contenuto pubblicato da Santoro sui propri profili social. Si trattava di un lungo sfogo personale nel quale il militare aveva raccontato le difficoltà che stava affrontando, facendo riferimento a una situazione familiare ed economica particolarmente pesante.Nel messaggio emergevano amarezza e stanchezza per una serie di problemi legati soprattutto agli obblighi di mantenimento, ai contributi destinati alla famiglia e alle spese legali connesse alla separazione dalla ex moglie.Quelle parole avevano suscitato ulteriore allarme tra amici, conoscenti e persone vicine al carabiniere, contribuendo ad amplificare la mobilitazione per ritrovarlo. La preoccupazione principale era legata alle sue condizioni personali e alla necessità di accertare al più presto che fosse al sicuro.L'appello dell'avvocato: «La priorità è la sua salute»Durante le ore delle ricerche era intervenuto anche l'avvocato Andrea Gambardella, che assiste Santoro da circa due anni. Il legale aveva scelto di intervenire pubblicamente per richiamare l'attenzione sulle condizioni del proprio assistito, evitando però di entrare nei dettagli della vicenda familiare per ragioni di riservatezza e di segreto professionale.«Ritengo indispensabile intervenire unicamente per porre al centro dell'attenzione pubblica la priorità assoluta di queste ore: l'incolumità e la salute del mio assistito», aveva dichiarato.Gambardella aveva descritto il momento attraversato dal militare come una fase di «eccezionale ed enorme pressione emotiva e personale», riconducibile alle difficoltà familiari ed economiche. Aveva inoltre invitato a leggere lo sfogo pubblicato online come l'espressione del disagio di un padre di famiglia e servitore dello Stato che si era sentito sopraffatto da una serie di circostanze concomitanti.«La priorità, in questo momento, è la sua salute. Nulla è irrisolvibile e ogni aspetto legale ed economico si affronterà a tempo debito nelle sedi preposte», era stato il messaggio del professionista.Il ritrovamento nel cuore di NapoliDopo ore di verifiche, segnalazioni e ricerche, nella serata di ieri è arrivata la svolta: Vincenzo Santoro è stato rintracciato a Napoli, nella zona di piazza Garibaldi, vicino a un esercizio commerciale.Il ritrovamento ha consentito di chiudere una vicenda che aveva coinvolto un numero crescente di persone, tra istituzioni, cittadini e colleghi del militare. L'avvocato aveva nel frattempo espresso gratitudine a quanti si erano attivati per contribuire alle ricerche.La notizia del ritrovamento ha rappresentato un momento di sollievo dopo ore segnate dall'incertezza e dalla preoccupazione. Al centro dell'attenzione resta ora la condizione personale del carabiniere, dopo le difficoltà raccontate nel suo messaggio e la mobilitazione che ha accompagnato le ricerche.