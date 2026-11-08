TOPI D'APPARTAMENTO Scopre ladro in casa e lo riempie di botte

Al momento non risultano arresti né identificazioni ufficiali del fuggitivo

Tentativo di furto movimentato nella serata di venerdì 6 novembre nel rione Mellusi, a Benevento, nella zona compresa tra via Meomartini e viale Mellusi. Un uomo sarebbe riuscito a introdursi in un appartamento situato al secondo piano di un edificio, dopo aver scalato la facciata del palazzo e utilizzato le tubature esterne come appiglio. Ma una volta all'interno si è trovato davanti il proprietario, un pensionato che non ha esitato a reagire.La presenza dell'intruso ha dato origine a una colluttazione tra i due. Il padrone di casa avrebbe tentato di bloccare il presunto ladro, che a sua volta avrebbe cercato di opporsi prima di riuscire a divincolarsi e guadagnare la fuga.Secondo la prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione arrampicandosi dall'esterno fino al secondo piano, per poi entrare nell'appartamento. L'azione, tuttavia, non sarebbe andata come previsto: l'arrivo del proprietario ha interrotto il tentativo di furto e costretto il malvivente ad allontanarsi.Stando alle informazioni disponibili, non sarebbe stato portato via nulla. Al momento non risultano arresti né identificazioni ufficiali del fuggitivo. Restano da chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e l'identità dell'uomo che si è introdotto nell'abitazione.