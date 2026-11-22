IL FURTO Auto rubata al centro commerciale a Pompei, fallisce il cavallo di ritorno

A finire in manette sono stati un 27enne e un 34enne, accusati di estorsione e denunciati anche per ricettazione

Avevano chiesto 1.500 euro per riconsegnare un'automobile rubata, ma all'appuntamento fissato per la consegna del denaro hanno trovato ad attenderli anche gli agenti di Polizia. Si è conclusa con due arresti un'operazione contro il cosiddetto «cavallo di ritorno», il sistema criminale attraverso cui i responsabili di un furto chiedono alla vittima un pagamento per restituirle il veicolo sottratto.A finire in manette sono stati un 27enne e un 34enne, accusati di estorsione e denunciati anche per ricettazione. L'intervento è stato organizzato dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata dopo la denuncia presentata dal proprietario dell'auto.Il furto nel parcheggio di un centro commercialeLa vicenda ha avuto inizio mercoledì, quando un cittadino di Torre Annunziata ha subito il furto della propria automobile, lasciata nel parcheggio di un centro commerciale di Pompei. In seguito al furto, l'uomo è stato contattato da persone che gli hanno chiesto 1.500 euro in cambio della restituzione del mezzo.La richiesta seguiva il meccanismo del cavallo di ritorno: dopo essersi impossessati dell'auto, i responsabili avrebbero preteso una somma di denaro per consentire al proprietario di riaverla. La vittima, invece di accettare il ricatto e pagare senza intervenire, ha deciso di rivolgersi alla Polizia.L'appuntamento trasformato in una trappolaDopo aver informato gli agenti, il proprietario ha finto di accettare le condizioni imposte e ha concordato il luogo in cui sarebbe avvenuto lo scambio. All'incontro si è presentato con il denaro, mentre i poliziotti di Torre Annunziata si sono appostati nelle vicinanze, in abiti civili, per non insospettire i sospettati.Quando il 27enne e il 34enne sono arrivati e hanno preso i soldi, gli agenti sono intervenuti bloccandoli. L'azione ha permesso di interrompere la richiesta estorsiva e recuperare sia il denaro sia l'automobile rubata.I due arrestati trasferiti a PoggiorealeIl veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, così come la somma di denaro recuperata durante l'intervento. Per i due uomini sono scattate le manette con l'accusa di estorsione; entrambi sono stati inoltre denunciati a piede libero per ricettazione.Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La loro posizione resta al vaglio della magistratura.