L'INCIDENTE Auto ribaltata sull'A2 in Campania: 4 feriti

Il personale sanitario ha raggiunto i feriti e ha prestato loro le prime cure direttamente nell’area dell’incidente

Momenti di apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto in direzione nord, in prossimità dello svincolo di Pontecagnano-Montecorvino. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi: un camion e due automobili. L’impatto è stato particolarmente violento per una delle vetture, che si è capovolta sulla carreggiata.Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite. La presenza di più veicoli coinvolti e, soprattutto, dell’auto ribaltata ha reso necessario l’intervento tempestivo dei soccorritori, chiamati a prestare assistenza agli occupanti e a mettere in sicurezza la zona interessata.Quattro persone soccorse e trasferite in ospedaleSul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Il personale sanitario ha raggiunto i feriti e ha prestato loro le prime cure direttamente nell’area dell’incidente. Successivamente, per tutti e quattro è stato disposto il trasferimento in ospedale, dove sono stati accompagnati per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.Le operazioni di soccorso si sono concentrate sia sull’assistenza alle persone coinvolte sia sulla gestione delle condizioni di sicurezza lungo il tratto autostradale interessato dal sinistro.Dinamica ancora da ricostruireResta da stabilire che cosa abbia provocato lo scontro tra il mezzo pesante e le due automobili. Al momento non sono stati chiariti né l’esatta sequenza degli impatti né le eventuali responsabilità.Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le circostanze che hanno portato una delle vetture a ribaltarsi. Nel frattempo, resta confermato il bilancio di quattro persone ferite, tutte soccorse e trasportate in ospedale.