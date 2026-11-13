IL PERICOLO Animali in strada a Castellammare

Uno degli episodi più preoccupanti riguarda un grosso albero precipitato su un'automobile parcheggiata

Alberi che rischiano di cadere sulla carreggiata, animali lasciati senza custodia che occupano la strada e rifiuti abbandonati lungo i margini. È il quadro denunciato da un cittadino per la viabilità nei boschi di Quisisana, a Castellammare di Stabia, dove percorrere alcuni tratti sarebbe diventato particolarmente rischioso, soprattutto nelle ore serali e notturne.La segnalazione è stata accompagnata da una documentazione fotografica inviata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrerebbero una situazione di degrado che, secondo quanto riferito dal residente, si trascina da tempo e coinvolge sia la manutenzione del verde sia la presenza di bestiame libero di muoversi sulla sede stradale.Alberi pericolanti e auto danneggiateUno degli episodi più preoccupanti riguarda un grosso albero precipitato su un'automobile parcheggiata. Il veicolo appartiene al padre della persona che ha presentato la segnalazione. Soltanto per una circostanza fortuita, al momento della caduta non c'era nessuno nell'abitacolo e non si sono registrate conseguenze per le persone.La presenza di tronchi e rami spezzati lungo la carreggiata rappresenterebbe, secondo i residenti, un problema ricorrente. Viene riferito anche un episodio recente che avrebbe coinvolto un portalettere in scooter: l'uomo sarebbe riuscito a evitare un impatto con un albero pericolante.A rendere più complessa la situazione ci sarebbero le condizioni della strada, descritta come priva di un'adeguata illuminazione e di interventi regolari di manutenzione. La combinazione tra vegetazione non controllata, possibili cedimenti e scarsa visibilità aumenta i rischi per chi attraversa l'area.Mucche, maiali e cavalli ostacolano il transitoUn secondo problema riguarda gli animali che circolerebbero liberamente nei boschi e lungo la strada. Nelle fotografie trasmesse a Borrelli si vedrebbero gruppi di bovini, maiali e cavalli impegnati a occupare la carreggiata, arrivando in alcuni casi a impedire completamente il passaggio delle automobili.La presenza degli animali sarebbe particolarmente pericolosa durante la notte, quando gli automobilisti potrebbero accorgersi della loro presenza soltanto a distanza ravvicinata. Secondo la testimonianza raccolta, in alcune occasioni le persone alla guida sarebbero state costrette a scendere dai veicoli per cercare di spostare gli animali e ripristinare il transito.Alla questione della sicurezza si aggiunge quella ambientale: lungo i bordi della strada sarebbero presenti anche rifiuti abbandonati, ulteriore segnale di una situazione che richiederebbe controlli e interventi di ripristino.Borrelli chiede interventi urgenti e controlli sui proprietari degli animaliIl deputato Francesco Emilio Borrelli ha raccolto la denuncia e sollecitato un intervento delle istituzioni competenti. «Non possiamo aspettare che ci scappi il morto prima di decidere chi deve intervenire», ha dichiarato, sottolineando la gravità degli episodi documentati.Borrelli ha chiesto al Comune di Castellammare di Stabia, all'Ente Parco e alla Regione Campania di avviare verifiche sulle condizioni della strada e un programma di manutenzione. Tra le misure indicate figurano la potatura della vegetazione, la rimozione degli elementi pericolanti e la messa in sicurezza della carreggiata.Il parlamentare sollecita inoltre controlli per risalire ai proprietari del bestiame che circola senza custodia e individuare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti. L'obiettivo, secondo la richiesta, è evitare che una situazione già segnalata possa provocare incidenti con conseguenze più gravi.La richiesta dei residenti: restituire sicurezza alla stradaLa preoccupazione di chi frequenta la zona riguarda la possibilità che un nuovo cedimento degli alberi o l'improvvisa presenza di animali sulla carreggiata possano provocare un incidente. La denuncia punta quindi a ottenere risposte concrete dagli enti chiamati a occuparsi della manutenzione, della tutela ambientale e della sicurezza della viabilità.Per i residenti, la priorità è intervenire prima che si verifichi un episodio irreparabile: verificare la stabilità degli alberi, garantire condizioni adeguate di transito e impedire che gli animali continuino a rappresentare un ostacolo per automobilisti e motociclisti.