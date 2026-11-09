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CRIMINALITA'

Auto in fuga si schianta con la polizia, due agenti feriti

Le volanti si sono messe immediatamente all'inseguimento, mentre l'auto proseguiva la propria corsa

A cura di Redazione
09 novembre 2026 06:00
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Vesuviano e oltre
Cronaca
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Notte di paura nella periferia nord di Napoli, dove un controllo di polizia si è trasformato in un pericolosissimo inseguimento conclusosi con un violento impatto frontale. Il bilancio è di tre persone ferite: due agenti delle forze dell'ordine e il conducente dell'auto che avrebbe tentato di sottrarsi al controllo. Solo per una fortunata coincidenza non si è verificata una tragedia dalle conseguenze ancora più gravi.Tutto è cominciato intorno alle 21, nella zona dell'Oasi del Buon Pastore, in via Arcangelo Ghisleri, area già nota alle forze dell'ordine per le attività di spaccio e per la presenza storica di gruppi criminali legati al clan degli Scissionisti. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno individuato una vettura ritenuta sospetta e hanno intimato al conducente di fermarsi.L'uomo, anziché accostare, avrebbe improvvisamente accelerato, dando inizio a una fuga ad altissima velocità. Le volanti si sono messe immediatamente all'inseguimento, mentre l'auto proseguiva la propria corsa lungo via Ghisleri e via Fratelli Cervi, nel tentativo di seminare le pattuglie e far perdere le proprie tracce.La situazione è diventata ancora più pericolosa quando il conducente ha imboccato la circumvallazione esterna procedendo contromano. Una manovra estremamente rischiosa, che ha esposto a un pericolo concreto gli automobilisti in transito, costretti a fare i conti con un veicolo lanciato nella direzione opposta rispetto al normale flusso di circolazione. La fuga ha provocato momenti di forte apprensione e pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico che ha subito un blocco.La corsa è durata ancora pochi istanti. Dopo aver ricevuto la segnalazione dalla sala operativa, una pattuglia del commissariato di Scampia è intervenuta rapidamente, raggiungendo la zona interessata dall'inseguimento. Gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo sbarrandogli la strada, ma l'intervento si è concluso con un violento scontro frontale tra l'auto in fuga e la vettura di servizio.L'impatto è stato particolarmente violento. A seguito dell'incidente sono rimasti feriti due poliziotti e lo stesso conducente, tutti accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano per ricevere le necessarie cure mediche.Le prime informazioni sulle condizioni degli agenti sarebbero rassicuranti: le loro ferite non risulterebbero gravi. Anche il conducente è stato soccorso e successivamente bloccato dalle forze dell'ordine.Per l'uomo sono scattati i provvedimenti previsti dalle autorità, con il fermo dopo la rocambolesca fuga. Restano da ricostruire tutti i dettagli dell'accaduto e le ragioni che lo avrebbero spinto a ignorare l'alt della polizia, arrivando persino a percorrere contromano un'arteria ad alto scorrimento.L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati alle fughe durante i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto quando avvengono lungo strade trafficate e coinvolgono automobilisti completamente estranei alla vicenda. Questa volta il bilancio si è fermato a tre feriti, ma la folle corsa avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

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