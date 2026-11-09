CRIMINALITA' Auto in fuga si schianta con la polizia, due agenti feriti

Le volanti si sono messe immediatamente all'inseguimento, mentre l'auto proseguiva la propria corsa

Notte di paura nella periferia nord di Napoli, dove un controllo di polizia si è trasformato in un pericolosissimo inseguimento conclusosi con un violento impatto frontale. Il bilancio è di tre persone ferite: due agenti delle forze dell'ordine e il conducente dell'auto che avrebbe tentato di sottrarsi al controllo. Solo per una fortunata coincidenza non si è verificata una tragedia dalle conseguenze ancora più gravi.Tutto è cominciato intorno alle 21, nella zona dell'Oasi del Buon Pastore, in via Arcangelo Ghisleri, area già nota alle forze dell'ordine per le attività di spaccio e per la presenza storica di gruppi criminali legati al clan degli Scissionisti. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno individuato una vettura ritenuta sospetta e hanno intimato al conducente di fermarsi.L'uomo, anziché accostare, avrebbe improvvisamente accelerato, dando inizio a una fuga ad altissima velocità. Le volanti si sono messe immediatamente all'inseguimento, mentre l'auto proseguiva la propria corsa lungo via Ghisleri e via Fratelli Cervi, nel tentativo di seminare le pattuglie e far perdere le proprie tracce.La situazione è diventata ancora più pericolosa quando il conducente ha imboccato la circumvallazione esterna procedendo contromano. Una manovra estremamente rischiosa, che ha esposto a un pericolo concreto gli automobilisti in transito, costretti a fare i conti con un veicolo lanciato nella direzione opposta rispetto al normale flusso di circolazione. La fuga ha provocato momenti di forte apprensione e pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico che ha subito un blocco.La corsa è durata ancora pochi istanti. Dopo aver ricevuto la segnalazione dalla sala operativa, una pattuglia del commissariato di Scampia è intervenuta rapidamente, raggiungendo la zona interessata dall'inseguimento. Gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo sbarrandogli la strada, ma l'intervento si è concluso con un violento scontro frontale tra l'auto in fuga e la vettura di servizio.L'impatto è stato particolarmente violento. A seguito dell'incidente sono rimasti feriti due poliziotti e lo stesso conducente, tutti accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano per ricevere le necessarie cure mediche.Le prime informazioni sulle condizioni degli agenti sarebbero rassicuranti: le loro ferite non risulterebbero gravi. Anche il conducente è stato soccorso e successivamente bloccato dalle forze dell'ordine.Per l'uomo sono scattati i provvedimenti previsti dalle autorità, con il fermo dopo la rocambolesca fuga. Restano da ricostruire tutti i dettagli dell'accaduto e le ragioni che lo avrebbero spinto a ignorare l'alt della polizia, arrivando persino a percorrere contromano un'arteria ad alto scorrimento.L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati alle fughe durante i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto quando avvengono lungo strade trafficate e coinvolgono automobilisti completamente estranei alla vicenda. Questa volta il bilancio si è fermato a tre feriti, ma la folle corsa avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.