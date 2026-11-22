L'AGGRESSIONE Autista del 118 schiaffeggiato durante il soccorso

il soggetto lo avrebbe prima strattonato e successivamente colpito al volto

Doveva essere un normale intervento di soccorso per assistere una donna di circa 94 anni, colta da un malore, ma la serata si è trasformata in un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Un autista soccorritore del 118 è stato aggredito fisicamente e minacciato mentre, insieme a una collega, stava raggiungendo l'abitazione della paziente a Villaricca, in provincia di Napoli. L'uomo ha ricevuto diversi schiaffi al volto ed è stato anche strattonato dall'aggressore, che avrebbe continuato a rivolgergli minacce persino davanti ai Carabinieri intervenuti sul posto.I fatti si sono verificati nella serata di venerdì 21 novembre, in via Raffaele Viviani, al civico 18. La richiesta di intervento era arrivata alla Centrale Operativa intorno alle 19:34, con l'invio di un equipaggio composto da un autista soccorritore e da un'altra operatrice sanitaria. La missione riguardava una sospetta lipotimia accusata da un'anziana donna, per la quale era stato necessario richiedere assistenza medica.L'ambulanza ha raggiunto il luogo indicato intorno alle 19:50. Ad accogliere i soccorritori c'era un uomo che si è presentato come figlio della paziente e che ha suggerito all'equipaggio di proseguire lungo il viale fino alla parte finale, in modo da poter effettuare una manovra di inversione.Durante le operazioni, tuttavia, sono emerse difficoltà nel movimento del mezzo. Per evitare ulteriori problemi, i due operatori hanno deciso di lasciare l'ambulanza e di continuare il percorso a piedi verso l'abitazione, distante soltanto una ventina di metri dal punto in cui il veicolo era stato fermato.È stato proprio in quel momento che la situazione è precipitata. Mentre i soccorritori si stavano dirigendo verso la casa dell'anziana, hanno improvvisamente sentito delle urla e dei forti colpi provenire dalla direzione dell'ambulanza. L'uomo che li aveva accolti stava prendendo a pugni il veicolo e intimava agli operatori di scendere, senza essersi accorto che entrambi avevano già abbandonato il mezzo per proseguire a piedi.Richiamato dai sanitari, l'uomo si è avvicinato in evidente stato di agitazione, pronunciando frasi concitate e difficilmente comprensibili. La discussione è rapidamente degenerata: secondo quanto denunciato dall'autista, il soggetto lo avrebbe prima strattonato e successivamente colpito al volto con uno schiaffo, accompagnando il gesto con la minaccia di farlo arrestare.Nonostante i tentativi del personale sanitario di riportare la situazione alla calma, l'aggressività non si sarebbe placata. L'autista avrebbe cercato di spiegare le ragioni delle difficoltà incontrate durante la manovra e di ottenere semplicemente le indicazioni necessarie per raggiungere l'appartamento della paziente. Ma l'uomo avrebbe continuato a inveire contro di lui, arrivando a colpirlo con altri due schiaffi al viso.A quel punto è stato necessario l'intervento di alcune persone presenti, che si sono frapposte tra il familiare dell'anziana e il soccorritore, evitando che l'aggressione proseguisse ulteriormente. La collega si è quindi allontanata insieme all'uomo per raggiungere l'abitazione, mentre l'autista è rimasto nel cortile per comunicare quanto stava accadendo alla Centrale Operativa e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.La situazione ha richiesto l'arrivo dei Carabinieri. Una pattuglia della Stazione di Villaricca è giunta sul posto intorno alle 20:05, a circa mezz'ora dall'arrivo dell'ambulanza. I militari hanno raggiunto l'abitazione al terzo piano insieme ai due operatori sanitari, ma anche in questa circostanza si sono trovati davanti allo stesso uomo.La presenza dell'autista avrebbe provocato una nuova reazione violenta. L'uomo avrebbe tentato nuovamente di scagliarsi contro il soccorritore, rendendo necessario l'intervento dei presenti e degli stessi Carabinieri, che sono riusciti a trattenerlo e impedirgli di raggiungerlo.Neppure dopo essere stato bloccato, secondo quanto riferito nella ricostruzione dell'accaduto, il soggetto avrebbe interrotto il proprio comportamento aggressivo. Avrebbe continuato a pronunciare minacce esplicite nei confronti dell'autista e, in presenza dei militari, avrebbe anche confermato di averlo colpito con degli schiaffi.Una volta concluso l'intervento, il soccorritore ha deciso di rivolgersi direttamente alle autorità per tutelare la propria posizione. Si è quindi recato presso la Stazione dei Carabinieri di Villaricca, dove ha formalizzato una denuncia-querela per lesioni personali ai danni di un esercente una professione sanitaria.Nell'atto ha inoltre manifestato la volontà di sottoporsi agli accertamenti medici necessari, riservandosi di depositare il relativo certificato per documentare le conseguenze fisiche dell'aggressione. L'operatore ha infine dichiarato di volersi riservare anche la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario.L'episodio riaccende l'attenzione sul problema delle aggressioni contro medici, infermieri e operatori del servizio di emergenza territoriale. Professionisti che ogni giorno intervengono in situazioni spesso difficili, raggiungendo abitazioni private e luoghi pubblici per prestare assistenza a persone in condizioni di fragilità, e che dovrebbero poter svolgere il proprio lavoro senza essere esposti a minacce o violenze.Nel caso di Villaricca, l'equipaggio era stato attivato per una richiesta di aiuto riguardante una donna molto anziana. Una missione di soccorso che avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sulle condizioni della paziente e che, invece, si è trasformata in un'aggressione ai danni di uno degli operatori intervenuti.La denuncia presentata ai Carabinieri rappresenta ora il passaggio formale attraverso il quale il soccorritore intende ottenere tutela per quanto subito e documentare l'accaduto nelle sedi competenti.