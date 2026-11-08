CRIMINALITA' Attirato dal Telegram di una donna: viene rapinato

Secondo la ricostruzione iniziale uno dei presunti aggressori sarebbe verosimilmente italiano, mentre l’altro sarebbe di origine extracomunitaria

Un appuntamento organizzato attraverso Telegram si sarebbe trasformato in un’aggressione e in una rapina. È quanto accaduto in via privata detta Scippa, a Secondigliano, dove un giovane è stato avvicinato da due persone che lo avrebbero ferito con un coltello per sottrargli il telefono cellulare e il denaro che aveva con sé.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, allertati dopo l’episodio. Dai primi accertamenti è emerso che la vittima sarebbe stata attirata nella zona attraverso un profilo Telegram che utilizzava il nome di una donna. Il ragazzo, arrivato sul posto a bordo del proprio scooter, si sarebbe trovato davanti due individui.Secondo la ricostruzione iniziale, uno dei presunti aggressori sarebbe verosimilmente italiano, mentre l’altro sarebbe di origine extracomunitaria. I due avrebbero colpito il giovane con un fendente al braccio, riuscendo poi a impossessarsi del suo smartphone e di 50 euro in contanti prima di allontanarsi.La vittima dimessa con dieci giorni di prognosiIl ragazzo, indicato nella segnalazione come un 25enne, è stato soccorso e trasferito al CTO per le cure necessarie. Dopo gli accertamenti sanitari è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e risalire ai responsabili. Al centro degli accertamenti anche il profilo Telegram utilizzato per attirare il giovane in via privata detta Scippa e le modalità con cui è stato organizzato l'incontro.